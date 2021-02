A KF Grill, tradicional churrascaria que fica no Campina do Siqueira, em Curitiba, anunciou que vai fechar as portas. A churrascaria tinha 16 anos e era uma das mais tradicionais da cidade. Em menos de 15 dias, esta é a segunda churrascaria da capital paranaense que, mesmo tendo tradição e história na cidade, opta pelo fechamento.

publicidade

Através do comunicado divulgado aos clientes, a KF informou que o fechamento foi inevitável, mas salientou que a empresa continua de outra forma. “Esse encerramento não vem carregado de tristeza, mas sim, de muito trabalho, pois ainda estamos com tudo em nossos outros empreendimentos do Grupo, o KF Carnes, a KF Eventos a KF Honesty, pioneira no segmento de compra honesta. Esse último que segue em uma grande expansão desde que lançamos a ideia ao mercado”.

+Leia mais! Casa de carnes de Curitiba distribui ossos naturais pra alegrar a vida dos cachorros

Ao anunciar o encerramento, a KF Grill agradeceu os clientes. “Encerramos as atividades do KF Grill e agradecemos a todos que fizeram parte de toda essa história. Todos os momentos bons, saborosos e nas melhores companhias. Juntos construímos uma história de muito sucesso”, destacou a churrascaria, reforçando o pedido para que os clientes continuem comprando nas outras empresas do grupo.

No lugar onde até então funcionava a KF Grill, na Rua Major Heitor Guimarães, 946, pelo comunicado da empresa, pode surgir um novo empreendimento. “Agora o endereço do KF Grill será ocupado por um novo empreendimento, que já está sendo reformado e logo vocês poderão saber mais”. A página do Facebook também deve ser reformulada.

publicidade Encerramos as atividades do KF Grill e agradecemos a todos que fizeram parte de toda essa história. Todos os momentos… Publicado por KF Grill Churrascaria em Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021

Segunda churrascaria em 15 dias

A Devon’s também fechou. Foto: Reprodução.

O fechamento da KF Grill é o segundo em duas semanas. No fim de janeiro, a Devon’s, uma das mais tradicionais churrascarias de Curitiba, anunciou que vai encerrar suas atividades após 33 anos. A churrascaria está no Centro Cívico, ao lado da sede da Prefeitura de Curitiba, Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa do Paraná, e foi vendida. Segundo o blog do jornalista Reinaldo Bessa, o comprador não é do ramo da alimentação, mas não é possível afirmar ainda se o local seguirá abrigando um restaurante/churrascaria.

40 anos de tradição!

Outra churrascaria que fechou as portas recentemente foi a Churrascão Colônia, a primeira a abrir em Santa Felicidade.