Katy Perry responde fã que subiu ao palco durante show em Curitiba: ‘Love you’

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um fã catarinense da cantora pop Katy Perry voltou para casa com alguns sonhos realizados após ir ao show da artista em Curitiba, que aconteceu na terça-feira (18). Desde o dia da apresentação, Christian Mewes foi convidado pela estrela a subir ao palco, tirou foto com ela e recebeu um comentário fraterno em uma publicação nas redes sociais.

Tudo começou após o fã levantar um cartaz durante o show. Nele, o rapaz contava que havia perdido a mãe há dez dias e, por isso, gostaria de ouvir Katy Perry cantando a música “Only Love”.

Ao ler o recado, a cantora atendeu ao pedido e chamou Christian para subir ao palco. Abraçada nele, a artista cantou a música.

+ Leia mais Ônibus da Turma da Mônica estaciona no Parque Barigui neste fim de semana

Katy Perry comenta postagem de fã

Após o encontro memorável, Christian fez uma postagem nas redes sociais falando sobre ter realizado um sonho. Segundo ele, a mãe sempre disse que sonhos se tornam realidade e, lá do céu, ela o ajudou a realizar mais um.

“Ontem Katy Perry foi minha mãe. Ontem minha família KatyCat me fez acreditar que nunca estarei sozinho”, escreveu o fã.

No post ele diz que estava nervoso e tímido, mas também confortável com a conexão que sentiu ao vê-la. Segundo Christian, a artista trouxe seu sorriso de volta.

Pela segunda vez, o relato de Christian não passou despercebido pela cantora. Pelos comentários, ela o respondeu dizendo que o amor da mãe dele viverá para sempre e que ela também o ama.

“O amor vive para sempre e sua mãe te amou tanto que deixou essa mensagem direto pra você, você não tem ideia. ‘Only Love’ nunca recebeu tantos votos em nenhum outro show, nunca foi a primeira. O amor da sua mãe é poderoso. Nunca duvide disso. Ela está com você em todos os momentos. Te amo”, publicou a cantora.

Veja a publicação: