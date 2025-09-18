Katy Perry responde fã que subiu ao palco durante show em Curitiba: ‘Love you’

Um fã catarinense da cantora pop Katy Perry voltou para casa com alguns sonhos realizados após ir ao show da artista em Curitiba, que aconteceu na terça-feira (18). Desde o dia da apresentação, Christian Mewes foi convidado pela estrela a subir ao palco, tirou foto com ela e recebeu um comentário fraterno em uma publicação nas redes sociais.
Tudo começou após o fã levantar um cartaz durante o show. Nele, o rapaz contava que havia perdido a mãe há dez dias e, por isso, gostaria de ouvir Katy Perry cantando a música “Only Love”.
Ao ler o recado, a cantora atendeu ao pedido e chamou Christian para subir ao palco. Abraçada nele, a artista cantou a música.
Katy Perry comenta postagem de fã
Após o encontro memorável, Christian fez uma postagem nas redes sociais falando sobre ter realizado um sonho. Segundo ele, a mãe sempre disse que sonhos se tornam realidade e, lá do céu, ela o ajudou a realizar mais um.
“Ontem Katy Perry foi minha mãe. Ontem minha família KatyCat me fez acreditar que nunca estarei sozinho”, escreveu o fã.
No post ele diz que estava nervoso e tímido, mas também confortável com a conexão que sentiu ao vê-la. Segundo Christian, a artista trouxe seu sorriso de volta.
Pela segunda vez, o relato de Christian não passou despercebido pela cantora. Pelos comentários, ela o respondeu dizendo que o amor da mãe dele viverá para sempre e que ela também o ama.
“O amor vive para sempre e sua mãe te amou tanto que deixou essa mensagem direto pra você, você não tem ideia. ‘Only Love’ nunca recebeu tantos votos em nenhum outro show, nunca foi a primeira. O amor da sua mãe é poderoso. Nunca duvide disso. Ela está com você em todos os momentos. Te amo”, publicou a cantora.
Veja a publicação: