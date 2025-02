Mulher morre após namorado invadir preferencial na RMC; Vídeo é impressionante!

Uma jovem de 19 anos morreu na noite de segunda-feira (10), ao sofrer um acidente de trânsito em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela estava na garupa de moto que era conduzida pelo namorado. Mesmo usando capacete, ela não resistiu ao impacto com outro veículo que estava no cruzamento das ruas João D’Agostin e Luís Gasparin, no Jardim Palmital.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o piloto da moto avançou a preferencial. Assista:

Em imagens de câmeras de segurança, percebe-se que o veículo Renault Clio vinha pela via quando a moto fura a preferencial.

“As circunstâncias indicam que o condutor do veículo estava no sentido normal da via e a motocicleta, conduzida pelo companheiro da senhora que infelizmente veio a óbito, não respeitou a placa de pare e acabou colidindo”, disse o aspirante Quintino da Polícia Militar (PM) Quintino ao canal 147 News, no local do acidente..

O namorado foi encaminhado ao hospital em Curitiba com suspeita de fratura na perna. O condutor do carro não se feriu.