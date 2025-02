Presidente da Câmara de Colombo renuncia ao cargo

O vereador Vagner Brandão, conhecido como “Vagner da Viação”, anunciou sua renúncia à presidência da Câmara Municipal de Colombo. A decisão foi tomada em resposta a uma recente interpretação legal do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que impede a reeleição de presidentes de câmaras municipais para um terceiro mandato consecutivo.

Em nota, Brandão explicou os motivos de sua saída: “Protocolei minha renúncia à presidência da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Colombo, motivada pelo entendimento do Ministro Gilmar Mendes, que impede presidentes reeleitos de continuar no cargo por mais dois anos, aplicável a todas as câmaras municipais do Brasil.”

O agora ex-presidente enfatizou que sua decisão visa respeitar a determinação legal e garantir o bom funcionamento da Casa Legislativa. Apesar de deixar o cargo de presidente, Brandão reafirmou seu compromisso com o mandato de vereador: “Reafirmo meu compromisso de honrar o mandato de Vereador, dedicando-me a servir nossa comunidade e lutar pelo melhor para Colombo.”

A renúncia de Brandão abre caminho para uma nova eleição na Câmara Municipal de Colombo.