Viatura capota e acidente deixa feridos em importante estrada do litoral

Uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) capotou após bater em um carro na PR-508, mais conhecida como Rodovia Alexandra-Matinhos, no litoral do Paraná, na tarde deste domingo (09).

O Corpo de Bombeiros informou que na viatura estava um sargento e um soldado. Um deles teve ferimentos leves e o outro ferimentos moderados. No entanto, ambos estavam conscientes.

Já no outro carro envolvido no acidente estava um adolescente, de 12 anos, que também ficou levemente ferido. As vítimas foram atendidas e encaminhadas pela equipe dos bombeiros e pela concessionária EPR Litoral Pioneiro.