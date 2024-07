Chegou a hora de ajudar a Manu! Emanuelly Vitória da Silva, de 17 anos, deseja ter uma cadeira de rodas motorizada para ajudar em sua locomoção, alimentação e higiene. A jovem guerreira que mora no bairro Cajuru, em Curitiba, foi diagnosticada com Osteogênese Imperfeita, em grau grave – condição genética rara que é conhecida como doença dos ossos de vidro. Uma vaquinha virtual foi feita alcançar este objetivo, mas pouco mais da metade do valor foi arrecadado (veja link abaixo para doações).

Juliana Nunes, é mãe de três meninas, sendo que a caçula é a Manu. Servidora pública há muitos anos, ela tem pouco apoio do governo federal e conta com a colaboração de amigos. “Sou servidora pública municipal há 19 anos, porém, sem muitas condições de manter estudos e crescimento que os servidores têm direito, pois fico afastada do trabalho para cuidar da minha pequena, então, a instabilidade financeira é um desafio, tanto quanto os cuidados com a saúde da Manu”, diz Juliana.

Manu. Foto: Arquivo Pessoal

Vontade de aprender e viver

Manu está perto de completar a maioridade, mas é totalmente dependente em sua locomoção, alimentação e higiene. Com a cadeira motorizada, ela terá a liberdade de continuar com os estudos e também, de trabalhar.

“Ela é muito inteligente, manifesta uma vontade de ajudar financeiramente, queria poder continuar os estudos, adaptar a casa e trabalhar. A cadeira hoje seria um benefício não só para ela, mas também para a família. Esse ano, ela passou por duas cirurgias de emergência e durante a sua recuperação, manifestou vontade de viver melhor. O desejo é um ponto de partida pra mudarmos a rotina triste, difícil e de dependência de toda família”, desabafou a mãe.

Vaquinha virtual

Amiga e ex-fisioterapeuta de Manu, Daiane Diniz, lançou a vaquinha virtual para que todos possam colaborar no desejo da compra da cadeira motorizada. A meta é de R$ 15 mil, sendo que um pouco mais de R$ 8 mil foram contabilizados. Para ajudar, qualquer quantia é importante. O PIX é o 4693479@vakinha.com.br .Clique aqui para doar no site da vaquinha. Quem AMA, DOA!

