Usando apenas pincéis, jovem artista cria pinturas gigantes em muros de Curitiba

Quem passa pela Rua Capitão Leônidas Marques, no bairro Uberaba, em Curitiba, encontra uma belíssima arte no muro de uma panificadora. O mural, de 103 metros, mostra Albert Einstein andando de bicicleta sob o céu estrelado de Van Gogh.

O artista responsável pelo cenário é o curitibano Betuel de Lima dos Santos, de 23 anos. “Essa obra tem que ser feita inteira no pincel e uma parede daquela imensidão, cada risquinho com o pincel, demora bastante. Além disso, trabalho sozinho, o que prolonga um pouco mais o serviço”, explica.

Os maiores murais de Betuel, até agora, estão no bairro da região sudeste da capital paranaense. Na Avenida Senador Salgado Filho, é possível encontrar uma arte em um empório. Dessa vez, o jovem pintou o bondinho da Rua XV e o Museu Oscar Niemeyer em uma parede.

Veja fotos do mural mais recente de Betuel:

Em outro ponto, na Avenida Comendador Franco, a arte está exposta em uma loja de chocolates.

Artista que colore os muros de Curitiba começou cedo no universo das artes

Mas antes de se tornar um nome conhecido na arte urbana de Curitiba, Betuel trilhou um caminho cheio de dedicação e paixão pelo desenho. “Fiz minha primeira arte na parede com 13 anos, no teto de uma escola de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mas desenho desde criança. Com o tempo essa paixão só foi aumentando e hoje é minha profissão”, conta Betuel.

O primeiro contato com as cores, quadros e tintas veio cedo. O jovem cresceu com o pai fazendo esculturas em madeiras e outro familiar, Daniel Moura, desenhando em telas. Com o incentivo em casa, foi fácil deixar a criatividade vir à tona.

+ A Tribuna também já contou a história do Daniel Moura. Confira!

“Lembro que eu pequeno pegava as tintas do meu pai e desenhava. Olhava para ele e pensava ‘caraca, como ele consegue fazer isso?’ e agora faço igual e vivo disso”, detalha.

Artista autodidata, o sonho de Betuel é levar a arte para outros pontos da cidade. Além de pinturas em muros e empresas, o jovem também faz pintura em telas sob encomenda. O instagram profissional do jovem é: https://www.instagram.com/cores.vivas_/.