Jogo do Brasil em Curitiba bloqueia ruas e desvia linhas de ônibus nesta sexta

O jogo entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Curitiba, nesta sexta-feira (06), vai alterar o trânsito e o trajeto de linhas de ônibus da capital. Bloqueios em ruas serão feitos na região do Estádio Couto Pereira, causando desvios e mudanças em duas linhas do transporte público.

Bloqueios no trânsito

No bairro Alto da Glória, os bloqueios no trânsito serão feitos a partir das 18h desta sexta-feira. Pela região do entorno do estádio, só poderão circular a partir deste horário, os torcedores com ingresso ou os moradores. Os portões do estádio devem ser abertos às 19h e a partida está marcada para começar às 22h.

Os bloqueios serão feitos nas seguintes ruas:

Barão de Guaraúna com a Dr. Goulin

Pedro Rolim de Moura com Augusto Severo

Alberto Bolliger com Floriano Essenfelder

21 de Abril com Itupava

Mauá, 21 de abril e Ubaldino do Amaral

Padre Camargo com Agostinho Leão Junior

Padre Camargo com Gottlieb Mueller

Maria Clara com Carlos Eduardo Leão

Tertuliano Muller com Dr. Zamenhof

Imagem: Divulgação/AEN

Linhas de ônibus com desvios

A partir das 17h desta sexta, as linhas de ônibus 361 – Augusto Stresser e 374 – Hugo Lange, terão desvio de itinerário para as Ruas Amintas de Barros, Sete de Abril e Alberto Bolliger, sentido bairro, e pelas Ruas Augusto Stresser, Paraguassu, Machado de Assis, Almirante Tamandaré e XV de Novembro, sentido Centro. Veja detalhes no mapa abaixo.

Imagem: Divulgação/Urbs

