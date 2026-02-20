Jean Pierre Neto é exonerado da Secretaria de Educação de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Jean Pierre Neto não está mais à frente da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Curitiba. A exoneração ocorreu nesta sexta-feira (20/02), após pouco mais de um ano no cargo, que ocupava desde o início da gestão do prefeito Eduardo Pimentel, em 2025.

A prefeitura confirmou a saída do secretário por meio de nota oficial, mas não divulgou os motivos que levaram à exoneração. Quem assume interinamente o comando da pasta é a superintendente de Gestão Educacional, Thalita Folmann da Silva.

“Thalita permanecerá à frente da Pasta de forma interina até a definição e nomeação da nova titularidade da Secretaria”, diz nota da prefeitura.

Curitibano e formado em Direito, Jean Pierre ocupou outros cargos relacionados à educação antes de se tornar secretário em Curitiba. Ele foi presidente na Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) no estado de São Paulo e superintendente do Serviço Social Autônomo Paraná Educação.

O agora ex-secretário também desenvolveu projetos em parceria com a Secretaria de Educação do Paraná (Seed) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (FUNDEPAR). Em 2021, integrou a assessoria técnica da Seed, onde foi responsável pela gestão de equipe em atividades como elaboração de projetos de leis, decretos e resoluções, além de prestar suporte jurídico em projetos especiais e processos administrativos.