Rua Francisco Derosso terá bloqueios para obras de manutenção no Xaxim

A Rua Francisco Derosso, importante via de ligação da região sul de Curitiba, passará por obras de manutenção do pavimento e drenagem a partir deste sábado (21/2). Os serviços incluem fresagem, recape asfáltico e requalificação da rede de águas pluviais em um trecho de aproximadamente 650 metros entre as ruas Carolina Derosso e Professor Leonel Moro, no bairro Xaxim.

Para a execução dos trabalhos, haverá bloqueios parciais da rua a partir das 9h de sábado. O trânsito funcionará no sistema pare e siga, com sinalização no local. A interdição para a manutenção do asfalto deve seguir até a primeira quinzena de março, podendo ser ajustada em caso de condições climáticas adversas.

As obras de drenagem ocorrerão entre as Ruas Dom José Marello e Prof. Leonel Moro. Será instalado um novo ramal de 180 metros de tubulação no sentido Centro, além de 30 ramais menores atravessando a rua. A previsão é que estes serviços sejam concluídos também na primeira quinzena de março.

Durante as intervenções, a linha de ônibus 629 – Alto Boqueirão continuará operando pelo local em sistema pare e siga. Motoristas deverão utilizar desvios sinalizados pelas ruas Professor Leonel Moro, Ana Aparecida Lopes Canet, Dom José Marello, Vilson Brun e Carolina Derosso.

A Francisco Derosso é uma via de intenso movimento, com grande circulação de veículos e pedestres. É esperado que o trânsito fique mais lento durante a execução da obra, mesmo com a sinalização e planejamento de tráfego. As autoridades pedem que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a sinalização e, se possível, planejem rotas alternativas.

As obras fazem parte do projeto Novo Inter 2, que visa modernizar a infraestrutura viária, ampliar a acessibilidade e melhorar a drenagem urbana e a segurança no trânsito na região. O programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com contrapartida do município.