Um dos principais cartões-postais da capital, o Jardim Botânico de Curitiba está ganhando novas cores neste verão. Ao todo, seis mil mudas de flores dália estão sendo plantadas no canteiro central do local, em três cores: creme, amarelo e laranja, que representam a estação mais quente do ano. De acordo com a prefeitura, é a primeira vez que a espécie é plantada nos canteiros públicos de Curitiba, e é exclusiva do Jardim Botânico.

LEIA MAIS – Formigas, moscas, pernilongos e aranhas! Como acabar com os bichos que invadem as casas no verão?

“As dálias são flores que carregam memórias afetivas para muitas pessoas, mas essas são menores do que as que estamos acostumados, são dálias compactas”, explica o diretor de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

Foto: Levy Ferreira/SMCS Foto: Levy Ferreira/SMCS Foto: Levy Ferreira/SMCS Foto: Levy Ferreira/SMCS

Dálias têm cuidados especiais

O plantio começou na terça-feira (16) e deve ser finalizado ainda nesta quinta-feira (18). As dálias exigem um cuidado especial. Para além da adubação normal probiótica, elas demandam um serviço recorrente de capação, que é a retirada dos botões secos.

As novas flores embelezarão o Jardim Botânico até o início do inverno. As outras flores que completam as cerca de 100 mil mudas do Jardim Botânico serão substituídas ainda em fevereiro.

“Nós fazemos a programação dos plantios com muita antecedência, há uma data específica para a semeadura de cada flor. As dálias chegaram em mudas pré-germinadas no Horto em novembro, desde então estão se desenvolvendo para serem plantadas aqui nesta semana”, comenta Roloff.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!