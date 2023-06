Dois representantes da gastronomia urbana de Curitiba acabam de anunciar uma parceria que promete trazer grandes novidades para o setor. O Janela Bar e a SOFT Ice Cream acabam de lançar o Grupo Rua, com o objetivo de potencializar e alavancar o processo de expansão de negócios com foco em culinária de rua.

A novidade chega ao mercado com a força dos dois nomes que nasceram na capital paranaense e têm conquistado um público apaixonado por gastronomia em diversas regiões do Brasil.

“A união de marcas, que contam com trabalhos consolidados e brandings fortes, possibilita fazer muito mais do que elas já realizam sozinhas”, comenta Gustavo de Paiva, um dos sócios do Janela Bar (ao lado de Felipe Lacerda e Pedro Smolka) e agora do Grupo Rua. “Uma dessas possibilidades está em nosso radar há algum tempo e agora poderá sair do papel: as parcerias nacionais envolvendo essas duas grandes marcas”, complementa Paiva.

Fundado em 2017, na cidade de Curitiba, o Janela Bar visava oferecer uma coquetelaria acessível de forma descontraída utilizando da melhor maneira o espaço urbano. O uso da calçada como ponto de encontro definiu a marca que, no ano seguinte, já começava a planejar novas unidades.

Com uma gastronomia prática acompanhando os drinks, a empresa cresceu e, em 2021, se tornou franquia – presente em outros estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraíba. Hoje, são 24 unidades em funcionamento e outras quatro já negociadas para entrar em operação até o fim de junho.

“O Janela Bar surgiu para atuar de maneira prática e dinâmica no ambiente mais democrático que existe: na rua. Com um trabalho de qualidade e entendendo a demanda do nosso público, conseguimos atingir um patamar muito interessante no mercado, vendo nossa marca crescendo de maneira sólida e extremamente planejada. O Grupo Rua é mais um passo para aprimorarmos ainda mais nossa atuação”, detalha Gustavo de Paiva.

Sorveteria diferente

A história da SOFT não é muito diferente. Fundada em 2020, a marca trouxe para o mercado um conceito diferente, focado em pioneirismo e excelência. Ampliando o conceito de sorveteria, os empreendedores Matheus Krauze e Ronaldo Ferreira criaram um negócio voltado para a praticidade urbana sem deixar de lado o cuidado com as receitas.

Além de duas lojas em Curitiba (com uma terceira a ser inaugurada no próximo semestre), a empresa iniciou seu processo de expansão com o primeiro espaço físico em Ponta Grossa, também no Paraná, e agora tem como foco uma expansão por meio de franquias pelo Sul do Brasil e pelo Estado de São Paulo.

“O modelo foi pensado para a expansão: fazemos o transporte do produto seco, dando validade longa para os sorvetes e solucionando uma das dificuldades comuns do segmento, a logística”, explica Matheus Krauze. “Nosso modelo de negócio trabalha com ingredientes premium em uma operação enxuta, com poucos funcionários e aluguel reduzido”.

A primeira unidade da SOFT, na Al. Dr. Carlos de Carvalho, fica quase em frente ao primeiro Janela Bar, do outro lado da rua, demonstrando a potência da gastronomia urbana que o Grupo Rua busca celebrar.

Unidas, as marcas ficam na expansão para outros estados, apostando nos conceitos de uso do espaço urbano para oferecer um serviço ágil e cosmopolita. “Foi essa junção de interesses e sonhos em comum que favoreceu a formação do grupo”, revela Matheus Krauze.

Além do Janela Bar e da SOFT Ice Cream, o Grupo Rua nasce com uma terceira operação: o Janelab. A fama da mixologia do Janela Bar levou à criação do Janelab, um laboratório de criação de coquetéis para eventos, com foco de atuação no Estado do Paraná. A equipe da marca desenvolve menus exclusivos para festas dos mais variados portes, equilibrando coquetelaria clássica e autoral, sob a assinatura do mixologista Yachan Pinsag.

Planos para os próximos meses

Após o lançamento oficial do Grupo Rua, o foco das marcas envolvidas passa a ser uma expansão planejada que garanta uma entrega de produtos de qualidade e experiências únicas. Até o final de 2023, os empreendedores esperam que o Janela Bar atinja o número de 54 lojas no Brasil. Já os planos para a SOFT não são menos audaciosos: 30 unidades até o final do ano.

