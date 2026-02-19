IPTU 2026 em Curitiba: Prazos, pagamento e novidades para contribuintes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciará na próxima semana a entrega das notificações do IPTU 2026 pelos Correios. Os contribuintes já podem consultar e emitir as guias de pagamento pela internet a partir desta quinta-feira (19/2), através do site oficial da Prefeitura ou do aplicativo Curitiba App.

O vencimento do IPTU 2026 está marcado para 20 de março, tanto para o pagamento à vista com 10% de desconto quanto para a primeira parcela. O imposto pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros, com vencimentos mensais sempre no dia 20, de março a dezembro de 2026.

Para os contribuintes que não receberem o boleto em casa, é possível emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pelos canais digitais da Prefeitura. Quem não tem acesso à internet pode imprimir os boletos nos núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento nas Ruas da Cidadania ou na sede da Prefeitura, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O pagamento pode ser realizado nos bancos conveniados, caixas eletrônicos, internet banking, cartão de débito ou crédito, PIX ou débito automático. Em 2026, 133,8 mil imóveis estarão isentos do imposto, representando 13,5% da base tributável.

Mais de 80% dos imóveis terão reajuste apenas pela inflação (IPCA) de 4,46%. Os demais casos incluem imóveis ainda em processo de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) e novos empreendimentos. A atualização da PGV, exigência legal, estabelece limites de majoração para evitar aumentos abruptos.

O prazo para questionamento do IPTU 2026 é até 20 de março, exclusivamente pelo Processo Eletrônico de Curitiba (Procec). A Prefeitura ressalta a importância do pagamento do IPTU, segunda maior fonte de arrecadação municipal, para investimentos em serviços públicos essenciais.