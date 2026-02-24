Sinaleiro com IA é utilizado em cruzamento caótico de Curitiba. Vai resolver?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) instalou um novo sistema semafórico com inteligência artificial no cruzamento entre as ruas Izaac Ferreira da Cruz, Sertaneja e João Socha, no bairro Sítio Cercado. O ponto, conhecido pela intensa movimentação e conflitos no trânsito, recebeu a tecnologia que promete trazer mais segurança e fluidez ao tráfego local, principalmente nos horários de maior concentração de veículos.

O equipamento faz parte de um investimento de aproximadamente R$ 12 milhões realizado pela Setran em 2025, que já contempla outras 44 vias do município com a mesma tecnologia. Além da instalação dos semáforos inteligentes, o cruzamento também passou por melhorias de acessibilidade e recebeu semáforos específicos para pedestres, garantindo travessias mais seguras. A revitalização completa do local consumiu mais de R$ 223 mil em recursos.

A escolha deste ponto específico para receber o sistema não foi por acaso. A região concentra diversos estabelecimentos que atraem grande circulação de pessoas, como escolas, centros comerciais, academias e condomínios residenciais, o que naturalmente gera um fluxo intenso de veículos em diferentes horários do dia.

“Esta é uma região com bastante densidade residencial, também comércios e serviços na região, pontos e estações do transporte coletivo e escola próxima. Então houve a necessidade de uma implantação semafórica no local para melhor ajuste dos fluxos veiculares e, sobretudo, garantia da segurança”, destacou Garrett.

O superintendente de Trânsito de Curitiba, Gustavo Garrett, explica que o local era considerado um ponto crítico na região do Sítio Cercado devido à alta concentração de veículos e pedestres, o que demandava uma solução mais eficiente do que o sistema convencional.

Foto: Hully Paiva/SECOM.

Tecnologia adaptativa – Como funciona o sinaleiro inteligente em Curitiba?

Conhecido popularmente como “semáforo inteligente”, o sistema adaptativo utiliza uma combinação de sensores, câmeras e algoritmos de inteligência artificial para monitorar constantemente o fluxo de veículos e pessoas. O diferencial está na capacidade de ajustar automaticamente os tempos de abertura e fechamento dos sinais em tempo real, conforme a demanda identificada.

Na prática, o sistema consegue perceber quando há maior volume de tráfego em determinada direção e aumenta o tempo de sinal verde para aquela via, enquanto reduz o tempo nas vias com menor movimento. Essa adaptação acontece constantemente, permitindo que o equipamento responda de forma dinâmica às variações de fluxo ao longo do dia.

A tecnologia representa um avanço significativo em relação aos semáforos convencionais, que operam com tempos fixos pré-programados e não conseguem se adaptar às condições reais do trânsito em cada momento.

Entre os principais benefícios esperados estão a redução dos congestionamentos, especialmente nos horários de pico, menor tempo de espera para motoristas, ciclistas e pedestres, e consequentemente, diminuição da poluição gerada por veículos parados.

A implementação deste tipo de solução em pontos estratégicos da cidade faz parte de uma tendência crescente de utilização de tecnologias inteligentes para melhorar a mobilidade urbana, otimizando a infraestrutura existente sem necessariamente ampliar o espaço físico das vias.

