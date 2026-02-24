Câmeras inteligentes ajudam a recuperar 40 carros roubados no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Olho Vivo, iniciativa do Governo do Paraná que integra tecnologia de monitoramento e análise de dados ao trabalho policial, apreendeu seis veículos clonados e recuperou 40 automóveis roubados ou furtados entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. O sistema utiliza câmeras inteligentes instaladas em diversas cidades paranaenses para cruzar informações com bancos de dados oficiais.

A identificação de veículos irregulares ocorre através do cruzamento automático de dados. Quando há indícios de irregularidade, como divergência entre placa, modelo ou características do automóvel, o sistema gera alertas para atuação rápida das equipes em campo. Inconsistências também são detectadas quando o sistema identifica registros incompatíveis com a circulação real do veículo.

Atualmente, o programa conta com 1.012 câmeras inteligentes instaladas em 22 municípios paranaenses, representando cerca de 65% dos equipamentos previstos nesta etapa. A instalação ocorre gradualmente, acompanhada do treinamento de policiais militares para uso da plataforma.

O Olho Vivo é coordenado pela Secretaria da Segurança Pública, Secretaria das Cidades e Superintendência-Geral de Governança de Serviços e Dados. O projeto foi desenvolvido para operar em larga escala e segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Governo do Estado prevê investimento de R$ 400 milhões para que os municípios adquiram até 20 mil câmeras, com repasses a fundo perdido.