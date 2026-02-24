Paraná alcança 80% de crianças alfabetizadas na idade certa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná registrou avanço expressivo nos indicadores de alfabetização, atingindo 80% de estudantes alfabetizados na idade certa ao final do 2º ano do ensino fundamental. O dado, divulgado nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), faz parte do Indicador de Alfabetização na Idade Certa, medido pela Prova Paraná Mais, e representa um crescimento de 10 pontos percentuais em relação ao índice anterior de 70%.

A Avaliação de Fluência em Leitura também apontou crescimento significativo. O percentual de alunos fluentes subiu de 22,8% para 41,2%, um aumento de 18,4 pontos percentuais. A soma de estudantes classificados como leitores iniciantes e fluentes passou de 44,3% para 80,8%, representando um aumento de 36,5 pontos percentuais.

Entre os Núcleos Regionais de Educação, Dois Vizinhos, Irati e Assis Chateaubriand se destacaram, com percentuais próximos de 70% de estudantes fluentes. Na amostra municipal, os maiores índices foram registrados em Santa Inês (95%), Atalaia (90%), Farol (86%), Jardim Olinda (85%) e Nova Cantu (84%).

As avaliações foram aplicadas em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em 2025, participaram 128 mil alunos do 2º ano do ensino fundamental, correspondendo a aproximadamente 95% do total de matriculados nessa etapa.

O resultado está associado às ações do programa Educa Juntos, um modelo de cooperação entre Estado e municípios voltado aos anos iniciais do ensino fundamental. A iniciativa prevê formação continuada de professores, aplicação periódica de avaliações diagnósticas e monitoramento sistemático da aprendizagem.