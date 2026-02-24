Concursos públicos na RMC têm mais de 40 vagas com salários de até R$ 21,7 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Resumo: As prefeituras de Piraquara e Araucária abriram concursos públicos com vagas e cadastro de reserva nas áreas de saúde, educação, engenharia e auditoria. As inscrições seguem até março, com provas previstas para 12 de abril e salários que podem ultrapassar R$ 21 mil, dependendo do cargo e da carga horária.



As prefeituras de Piraquara e Araucária publicaram três editais de concursos públicos para as áreas de saúde, educação, engenharia e auditoria.

Em Araucária, as inscrições seguem abertas até 24 de março. Já em Piraquara, o prazo termina em 15 de março. Em ambos os casos, a inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet.

Para os cargos da área da Saúde em Araucária, a taxa de inscrição é de R$ 150. Para o cargo de Professor de Educação Infantil, o valor é de R$ 100. As provas estão previstas para 12 de abril.

Confira, abaixo, as vagas ofertadas pelo concurso em Araucária:

Cirurgião Dentista : 20h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00.

: 20h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00. Enfermeiro: 30h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 5.322,26.

30h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 5.322,26. Farmacêutico: 40h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 5.779,57.

40h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 5.779,57. Fisioterapeuta: 30h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 5.322,26.

30h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 5.322,26. Médico Geriatra: 20h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00 + complemento de R$ 4.407,65.

20h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00 + complemento de R$ 4.407,65. Médico Dermatologista : 20h/semana – 01 vaga + cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00 + complemento de R$ 4.407,65.

: 20h/semana – 01 vaga + cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00 + complemento de R$ 4.407,65. Médico Neurologista Pediátrico : 20h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00 + complemento de R$ 4.407,65.

: 20h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 4.778,00 + complemento de R$ 4.407,65. Professor de Educação Infantil: 40h/semana – cadastro de reserva. Salário: R$ 3.454,56 + complemento do piso municipal.

A banca organizadora do concurso em Araucária é a Fundação Fafipa. O edital está disponível no site da instituição.

Em Piraquara, as taxas variam de R$ 80 para cargos de nível médio a R$ 120 para nível superior. As provas objetivas estão marcadas para 12 de abril de 2026, com início às 9h.

Confira, abaixo, as vagas ofertadas pelo concurso em Piraquara

Auditor Fiscal de Tributos Municipais: 40h/semana – 01 vaga. Salário: R$ 3.863,53.

Enfermeiro: 40h/semana – 06 vagas. Salário: R$ 3.863,53.

Engenheiro Civil: 40h/semana – 02 vagas. Salário: R$ 3.863,53.

Farmacêutico: 40h/semana – 02 vagas. Salário: R$ 3.863,53.

Fonoaudiólogo: 20h/semana – 05 vagas. Salário: R$ 1.931,79.

Historiador: 40h/semana – 01 vaga. Salário: R$ 3.863,53.

Médico Ginecologista/Obstetra: 20h/semana – 02 vagas. Salário: R$ 13.283,88.

Médico Generalista: 20h/semana – 02 vagas. Salário: R$ 11.111,86.

Médico Generalista: 40h/semana – 08 vagas. Salário: R$ 21.754,08.

Médico Infectologista: 20h/semana – 02 vagas. Salário: R$ 13.283,88.

Psicólogo: 40h/semana – 01 vaga. Salário: R$ 3.863,53.

Terapeuta Ocupacional: 30h/semana – 02 vagas. Salário: R$ 3.863,53.

Técnico em Enfermagem: 40h/semana – 01 vaga. Salário: R$ 1.775,64.

Técnico em Saúde Bucal: 40h/semana – 07 vagas. Salário: R$ 1.775,64.

Topógrafo: 40h/semana – 01 vaga. Salário: R$ 1.775,64.

O concurso em Piraquara é organizado pelo Instituto Omni. O edital pode ser consultado no site da banca.

