Cohab e Caixa alinham entrega de 240 apartamentos no Tatuquara

A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) realizou uma visita técnica ao Residencial Theo Aterino nesta segunda-feira (23/2), junto com representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável. O objetivo foi verificar os últimos detalhes antes da conclusão do conjunto habitacional, que conta com 240 apartamentos destinados a famílias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida e moradores de áreas de risco.

O diretor de Habitação da Cohab, Diogo Pouzato, informou que a obra está em fase final, incluindo acabamentos de infraestrutura, pintura de vagas no estacionamento, paisagismo e limpeza. Reuniões semanais serão realizadas até a entrega das chaves.

Além dos ajustes físicos, a reunião abordou trâmites legais necessários para a liberação do empreendimento, como a obtenção do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra (CVCO), ligações de água e energia elétrica, e aprovação do Corpo de Bombeiros.

O Residencial Theo Aterino, contratado em 2013 com previsão inicial de entrega para 2014, enfrentou atrasos ao longo dos anos. A atual gestão da Cohab priorizou sua conclusão. O presidente da Cohab, André Baú, destacou o compromisso em atender à urgência dos futuros moradores.

Com as vistorias já realizadas pelas famílias e o cronograma de ajustes finais em andamento, a entrega das chaves está prevista para março, mês do aniversário de Curitiba, beneficiando 240 famílias que aguardam há mais de uma década pela casa própria.