Interdição temporária na BR-376 afeta trânsito em Guaratuba neste sábado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que acontecerá uma interdição temporária na BR-376, no trecho que passa por Guaratuba, no litoral do Paraná, neste sábado (13/12).

A interrupção do tráfego acontecerá no km 673, na pista sentido Curitiba (pista norte), e terá duração de 45 minutos. O bloqueio está programado para começar às 10h e será necessário para permitir a passagem de cabos condutores de energia elétrica no local.

Para evitar transtornos, a PRF orienta os motoristas a ficarem atentos à sinalização presente na rodovia e respeitarem os limites de velocidade, mantendo a atenção redobrada durante o trajeto.

Uma dica importante para quem vai pegar a estrada é programar o deslocamento considerando essa parada obrigatória. A BR-376 é uma das principais vias de acesso ao litoral paranaense e costuma registrar aumento no fluxo de veículos durante os finais de semana.