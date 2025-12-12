Estradas!

Acidente na BR-277 envolve moto da PM: vítima grave e helicóptero na pista

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 12/12/25 15h01
Foto: Colaboração/Cícero Albano/Tribuna do Paraná.

Um grave acidente envolvendo uma moto da Polícia Militar e um caminhão interditou parcialmente a BR-277 na manhã desta sexta-feira (12), no km 37, em Morretes, sentido litoral paranaense.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão traseira entre a moto policial e o caminhão. O policial envolvido no acidente sofreu ferimentos graves e precisou ser resgatado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

O trânsito na região ficou completamente interrompido no sentido litoral, enquanto no sentido Curitiba o fluxo segue por apenas uma faixa. Equipes da Rocam, Polícia Militar e da concessionária EPR Litoral estão no local para organizar o tráfego e realizar os procedimentos necessários. O ferido, inclusive, recebeu atendimentos na ambulância da concessionária antes de ser resgatado de helicóptero.

Foto: Colaboração/Cícero Albano/Tribuna do Paraná.
Foto: Colaboração/Cícero Albano/Tribuna do Paraná.
Foto: Reprodução/PRF
Foto: Colaboração/Karine Vieira/Tribuna do Paraná.
Foto: Colaboração/Karine Vieira/Tribuna do Paraná.
Foto: Colaboração/Cícero Albano/Tribuna do Paraná.

Motoristas que precisam seguir para o litoral devem buscar rotas alternativas ou aguardar a liberação da pista, que não tem previsão para normalização.

