BR-277 recebe investimento bilionário para nova terceira faixa, ampliação de viadutos e mais

A EPR Litoral Pioneiro deu início nesta sexta-feira (12) às obras de ampliação da BR-277, no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais. O projeto, que faz parte de um investimento de R$ 1,5 bilhão nas rodovias BR-277, BR-153 e BR-369, promete transformar a mobilidade na região metropolitana da capital paranaense.

A intervenção prevê a implantação de 32 quilômetros de terceiras faixas, além de melhorias significativas na infraestrutura local. Entre as novidades estão a construção de vias marginais, ciclovias e acessos mais seguros. O projeto também inclui o alargamento e recuperação de 15 viadutos e pontes, 20 estruturas de contenção, 3,2 quilômetros de marginais e uma nova passarela próxima ao Parque Peladeiro, no bairro Cajuru.

José Carlos Cassaniga, diretor-presidente do Grupo EPR, destaca o impacto positivo das obras: “Ao modernizar esse trecho urbano da BR-277, avançamos em uma entrega que promove desenvolvimento sustentável e amplia oportunidades reais para a região, ao mesmo tempo em que garantimos mais segurança, fluidez e maior previsibilidade para as viagens de famílias, trabalhadores e motoristas profissionais”.

A ampliação visa reduzir congestionamentos nos horários de pico, diminuir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança dos usuários. Além disso, as melhorias beneficiarão o transporte de cargas em direção ao Porto de Paranaguá, tornando o corredor mais adequado e moderno.

O governador do Paraná, Ratinho Jr, ressalta a importância do projeto: “Esta é uma grande obra para o Estado, para acompanhar o crescimento que vem acontecendo na produção do Paraná. É um projeto bem feito, dedicado e que ouve a demanda dos que produzem no dia a dia em nosso estado”.

As obras serão realizadas em diversas frentes simultâneas, com previsão de entrega para o primeiro bimestre de 2027. A EPR Litoral Pioneiro garante que adotará um planejamento operacional para minimizar os impactos no dia a dia da população, com equipes dedicadas ao monitoramento constante do tráfego.

O projeto faz parte do programa Conexão Litoral, que visa construir o primeiro corredor logístico sustentável entre Curitiba e Paranaguá, conciliando mobilidade urbana, eficiência operacional e desenvolvimento regional.

A EPR Litoral Pioneiro informa que os usuários serão comunicados com antecedência sobre intervenções e condições de circulação por meio dos canais oficiais da concessionária. O atendimento 24 horas pelo 0800 277 0153 permanece disponível para dúvidas, orientações e acionamentos.

