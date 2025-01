Integração temporal é estendida na Linha Verde a partir de sábado

A partir deste sábado (25), a Urbanização de Curitiba (Urbs) ativa duas novas integrações temporais na Linha Verde, beneficiando usuários das linhas 050-Interbairros V e 465-Erasto Gaertner.

A novidade permite que os passageiros façam conexão com a estação-tubo PRF (Polícia Rodoviária Federal), localizada no Jardim Botânico. Com capacidade para 753 pessoas, a estação de 30 metros de comprimento foi inaugurada em dezembro passado, entre a Avenida Comendador Franco e a Rua Dr. Ovande do Amaral.

Como Funciona a Integração Temporal?

O sistema possibilita aos usuários realizarem conexões entre diferentes linhas por até duas horas, sem custos adicionais. A integração é automática, graças ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica, mas só vale para pagamentos feitos com o cartão-transporte.

Sergio Luis Oliveira, gestor de operações da Urbs, explica: “Quem faz esta integração, poderá seguir sentido sul ou norte e desembarcar em qualquer estação ao longo do itinerário da linha Atuba/Pinheirinho e fazer novas conexões nestas estações-tubo”.

Mudanças nas Linhas

Interbairros V: Ganha novo ponto de parada na Rua Plácido de Castro, com integração temporal à estação PRF em ambos os sentidos.

Erasto Gaertner: Terá alteração de itinerário no sentido Centro, passando pela marginal da Linha Verde e Avenida Comendador Franco. Um novo ponto na marginal da Linha Verde integrará com a estação PRF.

Na estação PRF, os passageiros poderão embarcar no Expresso Linha Verde (350-Atuba/Pinheirinho).

Atenção ao Usar a Integração

Para aproveitar o benefício, os usuários que desembarcam na estação PRF e desejam utilizar as linhas Interbairros V e Erasto Gaertner devem validar o cartão-transporte no validador dentro da estação. O tempo de integração é de duas horas a partir do pagamento da tarifa na linha de origem.

Cartão-Transporte: Como Obter

A primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para solicitá-lo:

1. Agende atendimento no site da Urbs

2. Compareça à Rua da Cidadania com documento de identificação, CPF e comprovante de endereço

3. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal

O atendimento ocorre em dias úteis, das 10h às 16h. Além disso, o Urbs Móvel oferece o serviço das 10h30 às 15h30 em diversos pontos da cidade.

Com essas melhorias, Curitiba reafirma seu compromisso com um transporte público eficiente e integrado, facilitando o dia a dia dos curitibanos.