Instituto GRPCOM garante 2º lugar no Prêmio Ser Humano 2023

O Instituto GRPCOM foi um dos premiados no Prêmio Ser Humano 2023, na categoria ESG, com o projeto “Mobiliza”. O reconhecimento veio da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), que reconhece estudantes, profissionais e empresas públicas e privadas que contribuem de forma relevante para a evolução da prática de Gestão de Pessoas e promovem o desenvolvimento humano e das organizações.

O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (22) em uma cerimônia presencial, no hotel Bourbon, em Curitiba.

Esse reconhecimento consagra o Projeto, que teve como missão melhorar a captação de recursos e fortalecer a rede das Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Paraná, ao mesmo tempo em que fomentou o voluntariado e a parceria entre profissionais mentores voluntários e as OSC.

Ao longo do último semestre de 2022, as vinte e uma OSC selecionadas pelo programa, de 10 municípios paranaenses, participaram de cursos de capacitação com especialistas e mentorias nas áreas de gestão e comunicação.

A iniciativa foi resultado da parceria entre Instituto GRPCOM, área de Pessoas e Cultura do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), Instituto IBGXPEX e Fundação Parque Tecnológico Itaipu.

“Quando Instituto Grpcom, Instituto Ibgpex e PTI se uniram, a missão era a de apoiar as organizações do Terceiro Setor em seus principais desafios. E isso só foi possível, porque muita gente do bem acreditou na proposta e embarcou nesse voluntariado transformador.” afirma Ana Gabriela Simões Borges, superintendente do IGRPCOM.

Para Pamela Cristine Marin, head de Pessoas e Cultura do GRPCOM, a união do time de Pessoas e Cultura com os demais realizadores proporcionou, além da proximidade e do olhar para o papel do voluntariado, o desenvolvimento de habilidades como empatia, solução de problemas, análise crítica e a probabilidade de exercer o conhecimento profissional em prol de entregas sustentáveis para as organizações – ou seja, entregas que pudessem ser estendidas, e não fossem apenas pontuais.

“O maior benefício dessa união foi, além de olhar com mais atenção para o Terceiro Setor, poder acompanhar o desenvolvimento e o progresso dos envolvidos durante todo o processo”, completa.

