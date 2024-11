Instituto GRPCOM e RPC conquistam três prêmios no IV Top Inovação

Na manhã deste sábado (9), o Instituto GRPCOM e a RPC celebraram uma vitória marcante ao conquistar três categorias do Prêmio Top Inovação Uninter 2024. O reconhecimento veio para destacar iniciativas que têm se mostrado transformadoras na educação e comunicação, tanto regionalmente quanto nacionalmente.

Entre os prêmios, o projeto Televisando, realizado em parceria com a RPC, venceu na categoria Educação e também levou o título de Ganhador Geral, alcançando a maior pontuação do prêmio. Já na categoria Marketing e Comunicação, o Instituto GRPCOM destacou-se com o Programa Impulso e sua iniciativa formativa, a Jornada Impulso.

No total, 146 projetos disputaram o prêmio em 13 categorias, mostrando a alta competitividade e relevância das inovações apresentadas. O Prêmio Top Inovação, em sua quarta edição, é uma iniciativa da Uninter que reconhece projetos de pessoas físicas e organizações públicas e privadas que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, incentivando soluções inovadoras e de grande impacto social.

Sobre os Projetos Premiados

O Televisando é uma iniciativa voltada para a formação de professores do 1º ao 5º ano na rede pública do Paraná, promovendo aulas mais dinâmicas e incentivando o uso crítico das mídias, além de fortalecer a conexão entre escola, família e comunidade. Por meio de material de apoio e conteúdos formativos, o projeto contribui diretamente para a melhoria da educação, impactando milhares de crianças e educadores no estado.

Para Patrícia Nalevaiko de Paula, gestora do Projeto Televisando, “esse prêmio é um merecido reconhecimento por 16 anos em busca da transformação da Educação pública do Paraná. É um grande orgulho fazer parte dessa iniciativa que só existe graças ao comprometimento da RPC e do IGRPCOM com o nosso estado”.

Conheça mais sobre o projeto: https://especiais.televisando.rpc.redeglobo.globo.com/

O Programa Impulso, por sua vez, é um projeto do Instituto GRPCOM que oferece capacitações e consultorias gratuitas para ONGs, ajudando-as a desenvolver suas competências em comunicação e gestão. A Jornada Impulso, uma das ações desse programa, proporciona treinamentos e troca de conhecimento estratégico para que as organizações do terceiro setor maximizem seus impactos sociais.

Para Elaine Tezza Moratelli, gestora do Programa Impulso e idealizadora da Jornada, “ajudar as organizações do Terceiro Setor é uma missão que ficamos muito felizes de concretizar. Apostamos no ensino sobre comunicação como estratégia, para que o trabalho e impacto das organizações do Terceiro Setor possa chegar cada vez mais longe”.

Conheça mais sobre o projeto: https://programaimpulso.org.br/o-que-fazemos/

Instituto GRPCOM: 23 anos de impacto social

Criado em 2001, o Instituto GRPCOM é o braço social do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM), com uma trajetória marcada por projetos de educação, comunicação e cidadania. Originalmente atuando no estado do Paraná, o Instituto expandiu sua atuação e hoje desenvolve e apoia iniciativas que contribuem para o desenvolvimento social em diversos municípios pelo Brasil.

Para Ana Gabriela Simões Borges, Superintendente do Instituto GRPCOM “O reconhecimento obtido no Prêmio Top Inovação Uninter é uma prova da relevância e do potencial dos projetos do Instituto GRPCOM, que seguem firmes na missão de contribuir para uma sociedade cada vez melhor”.

A organização acredita na comunicação como força transformadora, promovendo ações que impactam a sociedade e inspiram outras iniciativas em todo o país.