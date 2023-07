A Copa do Mundo Feminina já começou na Austrália e na Nova Zelândia. A estreia do Brasil vai ocorrer na próxima segunda-feira (24) às 8 horas do horário de Brasília, contra a seleção do Panamá. E pela primeira vez haverá mudanças no expediente em várias instituições por todo o país para acompanhar as meninas.

No Paraná, o governo estadual irá seguir a prática adotada nos jogos da seleção masculina em Copas .Por decreto assinado pelo governador em exercício Darci Piana na quarta-feira (19), o expediente iniciará três horas depois do início de cada jogo, ou seja, na segunda, o trabalho dos servidores vai ocorrer das 11h às 18h. O segundo jogo do Brasil na fase de grupos da competição ocorrerá no sábado (29), às 7h, contra a França, sem alterações no expediente. A terceira partida está marcada para quarta-feira (2 de agosto) às 7h, diante da seleção jamaicana, quando o expediente será das 10h às 18h.

Outro lugar que vai aderir a alteração no horário de trabalho é a prefeitura de Curitiba. O decreto assinado na quinta-feira (20), determina que nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira Feminina começarem até as 7h30, o expediente da estrutura municipal terá início às 10h30. Nos dias de jogos com início até as 8h, a jornada dos servidores iniciará às 11h.

Outras prefeituras como Pinhais, São José dos Pinhais e Rio Branco do Sul informaram que irão aderir a mudança nos horários em dias de jogos.

E os bancos?

Os bancos também estarão se adaptando ao jogos do Brasil. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos brasileiros terão horário de funcionamento diferenciado . Se o jogo começar às 8 horas da manhã, o funcionamento vai ser das 11h às 17h. Nos dias em que jogos começarem mais cedo, o expediente não será alterado. “A decisão está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências”, diz a entidade, em nota.

Tem aula?

A Secretaria da Educação do Paraná emitiu ofício circular na quinta-feira orientando escolas a dispensar as aulas no turno em que ocorrem os jogos, desde que garantindo a reposição presencial, ou organizar os alunos da instituição de ensino para que assistam às partidas.

E nas empresas?

A medida não se estende ao setor privado, ou seja, a possibilidade de ponto facultativo não é obrigatória nas empresas, em geral. A concessão de folga é opção do empregador, mas existe a possibilidade do empregado compensar essas horas com o trabalho além do horário acordado.

