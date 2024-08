Inscrições abertas para Concurso da Realeza da Oktober Curitiba

A 2ª edição da Oktober Curitiba, que acontece entre os dias 18 e 20 de outubro, no pavilhão de eventos do Parque Barigui, na capital paranaense, promete repetir o sucesso de 2023. Um dos destaques da celebração será a coroação da Realeza, que está com as inscrições abertas. As candidatas interessadas devem se inscrever, até o dia 30 de setembro.

A participação deve ser confirmada pelo edital disponibilizado no site oficial do evento: https://oktobercuritiba.com.br/. Em seguida, as inscritas passarão por uma triagem, sendo avaliadas a partir de critérios como ter nacionalidade ou naturalização brasileira, residir em Curitiba, ter ao menos 21 anos completos até a data final do concurso, entre outros descritos no regulamento.

As etapas finais (semifinal e final) serão realizadas presencialmente nos dois primeiros dias da festa, com base em quesitos como beleza e simpatia, desenvoltura e postura, além de oratória. Na ocasião, além de realizarem uma apresentação no palco, as candidatas serão entrevistadas pelo júri, com perguntas que pretendem analisar o conhecimento delas sobre a festa e suas tradições.

Além da rainha, que reúne a maior pontuação na avaliação técnica, serão selecionadas duas princesas, que além do aclamado título de Realeza da Oktober, receberão presentes dos patrocinadores e prêmios em dinheiro (R$ 3 mil para a rainha e R$ 1,5 mil para cada princesa). A nova Realeza da Oktober Curitiba será responsável por representar a celebração em 2025, com tarefas relacionadas à divulgação da festa em vários cantos do país.

Na primeira edição da Oktober Curitiba o júri técnico e o público escolheram como rainha da festa a jovem designer Victoria Liana Reckziegel, de 22 anos. A Realeza teve ainda a primeira princesa, Clarissa Burda, de 23 anos, e a segunda princesa, Geórgia Rangel, de 27 anos. Desde então, as três representam o evento em suas divulgações oficiais.

Durante três dias, a Oktober Curitiba festa vai celebrar costumes e tradições alemãs, com muito chopp, atrações musicais, grupos de dança, brincadeiras diversas e gastronomia típica.

