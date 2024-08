Inscrição para PSS de professores no Paraná termina nesta segunda-feira

O prazo para as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores da rede estadual do Paraná termina nesta segunda-feira (26) às 16h. Os candidatos têm até as 20h para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Esse PSS no Paraná terá uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias.

As vagas do PSS no Paraná para professores são de até 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Também serão ofertadas vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE). As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan.

As taxas de inscrição são de R$ 62 para quem optar por uma inscrição e R$ 82 para aqueles que desejarem se inscrever em duas categorias. O Edital nº 73/2024 valerá para 2025 e poderá ser prorrogado para 2026. Do último PSS para professores, realizado em 2023, cerca de 39 mil profissionais foram contratados para trabalhar na rede estadual de ensino até o momento. Já o novo PSS pode preencher até 30 mil vagas ao longo de sua vigência.

>>O edital está disponível neste link

>>E as Inscrições podem se feitas aqui!

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Eleições 2024 Tribuna fará sabatina inédita com candidatos à prefeitura! Divertido Vizinho brincalhão?? Placa usa gíria de Curitiba e ganha destaque! Narração vibrante Camisa 10 do rádio! Estrela do rádio esportivo ganha homenagem!