INMET emite novo alerta de tempestade para cidades do Paraná, incluindo Curitiba

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de tempestade para o Paraná na manhã desta quinta-feira (02/10). Conforme o comunicado, 150 cidades do estado, incluindo Curitiba, devem registrar até 50 mm/dia até às 10h de sexta-feira (03/10).
Além da chuva, estão previstos ventos intensos entre 40 a 60 km/h e queda de granizo. De acordo com o instituto, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo.
Lista de cidades do Paraná em alerta amarelo para tempestade
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Altamira do Paraná
- Ampére
- Antonina
- Antônio Olinto
- Araucária
- Balsa Nova
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bocaiúva do Sul
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Campina do Simão
- Campina Grande do Sul
- Campo Bonito
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Colombo
- Contenda
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruz Machado
- Curitiba
- Diamante D’Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Espigão Alto do Iguaçu
- Fazenda Rio Grande
- Fernandes Pinheiro
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioxim
- Guamiranga
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Honório Serpa
- Ibema
- Imbituva
- Inácio Martins
- Ipiranga
- Irati
- Itaipulândia
- Itapejara d’Oeste
- Itaperuçu
- Ivaí
- Lapa
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Mallet
- Mandirituba
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Mariópolis
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Matinhos
- Medianeira
- Missal
- Morretes
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Palmas
- Palmeira
- Palmital
- Paranaguá
- Pato Branco
- Paula Freitas
- Paulo Frontin
- Pérola d’Oeste
- Piên
- Pinhais
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Piraquara
- Planalto
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porto Amazonas
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Prudentópolis
- Quatro Barras
- Quedas do Iguaçu
- Quitandinha
- Ramilândia
- Realeza
- Rebouças
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Azul
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São João do Triunfo
- São Jorge d’Oeste
- São José dos Pinhais
- São Mateus do Sul
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Teixeira Soares
- Tijucas do Sul
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Turvo
- União da Vitória
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Virmond
- Vitorino
Desde quarta-feira (01/10), todo o Paraná estava sob alerta de tempestade. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o alerta ocorre pela aproximação de uma nova frente fria. Conforme Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar, o estado deve enfrentar duas frentes frias nas primeiras duas semanas do mês.
“Esses eventos tem capacidade de causar tempestades mais intensas, com maior atividade de chuva e tempo severo esperados para o Oeste, Noroeste, Sudoeste e Sul paranaenses. Nas regiões Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a atividade de chuva desses eventos será menor”, afirma.
O que fazer em caso de tempestade
Devido aos riscos que tempestades podem causar, o INMET alerta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
É recomendado que não use aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.