INMET emite novo alerta de tempestade para cidades do Paraná, incluindo Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de tempestade para o Paraná na manhã desta quinta-feira (02/10). Conforme o comunicado, 150 cidades do estado, incluindo Curitiba, devem registrar até 50 mm/dia até às 10h de sexta-feira (03/10).

Além da chuva, estão previstos ventos intensos entre 40 a 60 km/h e queda de granizo. De acordo com o instituto, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo.

Lista de cidades do Paraná em alerta amarelo para tempestade

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Altamira do Paraná

Ampére

Antonina

Antônio Olinto

Araucária

Balsa Nova

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bocaiúva do Sul

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Braganey

Campina do Simão

Campina Grande do Sul

Campo Bonito

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Clevelândia

Colombo

Contenda

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruzeiro do Iguaçu

Cruz Machado

Curitiba

Diamante D’Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Espigão Alto do Iguaçu

Fazenda Rio Grande

Fernandes Pinheiro

Flor da Serra do Sul

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Beltrão

General Carneiro

Goioxim

Guamiranga

Guaraniaçu

Guarapuava

Guaraqueçaba

Guaratuba

Honório Serpa

Ibema

Imbituva

Inácio Martins

Ipiranga

Irati

Itaipulândia

Itapejara d’Oeste

Itaperuçu

Ivaí

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Mallet

Mandirituba

Manfrinópolis

Mangueirinha

Mariópolis

Marmeleiro

Marquinho

Matelândia

Matinhos

Medianeira

Missal

Morretes

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Prata do Iguaçu

Palmas

Palmeira

Palmital

Paranaguá

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Pérola d’Oeste

Piên

Pinhais

Pinhal de São Bento

Pinhão

Piraquara

Planalto

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Porto Vitória

Pranchita

Prudentópolis

Quatro Barras

Quedas do Iguaçu

Quitandinha

Ramilândia

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Helena

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Teixeira Soares

Tijucas do Sul

Toledo

Três Barras do Paraná

Turvo

União da Vitória

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Desde quarta-feira (01/10), todo o Paraná estava sob alerta de tempestade. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o alerta ocorre pela aproximação de uma nova frente fria. Conforme Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar, o estado deve enfrentar duas frentes frias nas primeiras duas semanas do mês.

“Esses eventos tem capacidade de causar tempestades mais intensas, com maior atividade de chuva e tempo severo esperados para o Oeste, Noroeste, Sudoeste e Sul paranaenses. Nas regiões Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a atividade de chuva desses eventos será menor”, afirma.

O que fazer em caso de tempestade

Devido aos riscos que tempestades podem causar, o INMET alerta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado que não use aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.