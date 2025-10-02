Perigo potencial

INMET emite novo alerta de tempestade para cidades do Paraná, incluindo Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/10/25 15h24
Alerta tempestade no Paraná
Foto: INMET/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de tempestade para o Paraná na manhã desta quinta-feira (02/10). Conforme o comunicado, 150 cidades do estado, incluindo Curitiba, devem registrar até 50 mm/dia até às 10h de sexta-feira (03/10).

Além da chuva, estão previstos ventos intensos entre 40 a 60 km/h e queda de granizo. De acordo com o instituto, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo.

Lista de cidades do Paraná em alerta amarelo para tempestade

  • Agudos do Sul
  • Almirante Tamandaré
  • Altamira do Paraná
  • Ampére
  • Antonina
  • Antônio Olinto
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Ventura de São Roque
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bocaiúva do Sul
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Braganey
  • Campina do Simão
  • Campina Grande do Sul
  • Campo Bonito
  • Campo do Tenente
  • Campo Largo
  • Campo Magro
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Clevelândia
  • Colombo
  • Contenda
  • Corbélia
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruz Machado
  • Curitiba
  • Diamante D’Oeste
  • Diamante do Sul
  • Dois Vizinhos
  • Enéas Marques
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Fazenda Rio Grande
  • Fernandes Pinheiro
  • Flor da Serra do Sul
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Goioxim
  • Guamiranga
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Guaraqueçaba
  • Guaratuba
  • Honório Serpa
  • Ibema
  • Imbituva
  • Inácio Martins
  • Ipiranga
  • Irati
  • Itaipulândia
  • Itapejara d’Oeste
  • Itaperuçu
  • Ivaí
  • Lapa
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Lindoeste
  • Mallet
  • Mandirituba
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Mariópolis
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Matelândia
  • Matinhos
  • Medianeira
  • Missal
  • Morretes
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Palmas
  • Palmeira
  • Palmital
  • Paranaguá
  • Pato Branco
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Pérola d’Oeste
  • Piên
  • Pinhais
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Piraquara
  • Planalto
  • Ponta Grossa
  • Pontal do Paraná
  • Porto Amazonas
  • Porto Barreiro
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Prudentópolis
  • Quatro Barras
  • Quedas do Iguaçu
  • Quitandinha
  • Ramilândia
  • Realeza
  • Rebouças
  • Renascença
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Azul
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Rio Branco do Sul
  • Rio Negro
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Helena
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Maria do Oeste
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São João do Triunfo
  • São Jorge d’Oeste
  • São José dos Pinhais
  • São Mateus do Sul
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Teixeira Soares
  • Tijucas do Sul
  • Toledo
  • Três Barras do Paraná
  • Turvo
  • União da Vitória
  • Vera Cruz do Oeste
  • Verê
  • Virmond
  • Vitorino

Desde quarta-feira (01/10), todo o Paraná estava sob alerta de tempestade. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o alerta ocorre pela aproximação de uma nova frente fria. Conforme Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar, o estado deve enfrentar duas frentes frias nas primeiras duas semanas do mês.

 “Esses eventos tem capacidade de causar tempestades mais intensas, com maior atividade de chuva e tempo severo esperados para o Oeste, Noroeste, Sudoeste e Sul paranaenses. Nas regiões Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a atividade de chuva desses eventos será menor”, afirma. 

O que fazer em caso de tempestade

Devido aos riscos que tempestades podem causar, o INMET alerta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado que não use aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

