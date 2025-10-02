RMC vai ganhar novo parque para trilhas, parapente e ecoturismo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná oficializou, nesta terça-feira (30/09), a transferência do Morro da Palha para o município de Campo Magro. Localizado próximo à PR-090, o morro é conhecido por atrair praticantes de parapente e amantes de trilhas, que corrobora com a fama de ser um ponto de referência para turismo de aventura na Região Metropolitana de Curitiba.

O processo de transferência foi conduzido pelo Instituto Água e Terra (IAT) e vai permitir a criação de um novo parque municipal, fortalecendo o turismo e as atividades de lazer na cidade. Para o prefeito Bozinha, a iniciativa é um passo importante para o desenvolvimento do município.

“Com o apoio do Governo do Estado, vamos transformar essa área em um grande parque municipal do Morro da Palha, um espaço de lazer, preservação ambiental e turismo, que vai colocar Campo Magro ainda mais em evidência. Essa conquista não é apenas da gestão, é de toda a população que acredita que nossa cidade pode voar cada vez mais alto”, destacou o prefeito.

O parque ocupa uma área de 210 mil metros quadrados, cercada por mata nativa. A entrada conta com estacionamento e comércios locais, incluindo banheiros, lanchonetes e parquinho para crianças, atrativos que tornam o local ainda mais convidativo para famílias nos finais de semana e feriados.

Para os aventureiros, a trilha de acesso começa pouco antes da Igreja Nossa Senhora do Carmo. O trajeto completo até o topo do morro e o retorno leva cerca de duas horas, dependendo do ritmo da caminhada. Embora alguns trechos sejam mais íngremes, o nível de dificuldade é considerado baixo, tornando a experiência acessível para iniciantes e entusiastas de caminhadas leves.