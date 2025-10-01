Alerta de tempestade: Paraná enfrenta risco de chuvas fortes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para todo o estado do Paraná na tarde desta quarta-feira (1°). A previsão é de que, até às 10h de quinta-feira (02), a região registre até 50 mm/dia.

Conforme o instituto, também são esperados em todo o estado ventos intensos entre 40 a 60 km/h e queda de granizo. Apesar do alerta, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é considerado baixo.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o alerta ocorre pela aproximação de uma nova frente fria. Conforme Marco Jusevicius, coordenador de operações do Simepar, o estado deve enfrentar duas frentes frias nas primeiras duas semanas do mês.

“Esses eventos tem capacidade de causar tempestades mais intensas, com maior atividade de chuva e tempo severo esperados para o Oeste, Noroeste, Sudoeste e Sul paranaenses. Nas regiões Norte, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, a atividade de chuva desses eventos será menor”, afirma.

Orientações do instituto

Devido aos riscos que tempestades podem causar, o INMET alerta que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Além disso, procure não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É recomendado que não use aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em casos de dúvidas, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.