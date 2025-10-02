Dia de São Francisco: onde levar o pet para receber bênção em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Igreja Católica celebra o dia de São Francisco de Assis na próxima sexta-feira (04/10). O frade italiano se doou inteiramente no serviço a Jesus Cristo. São Francisco abriu mão de toda a riqueza de sua família para viver uma vida simples, pobre, casta e obediente. O santo amava a natureza e se dedicava a ela. Por isso, ele é considerado o Padroeiro da Ecologia e o Protetor dos Animais.

No dia de São Francisco diversas paróquias realizam a bênção de animais em homenagem ao Santo. Confira a programação de algumas das paróquias que realizarão a bênção:

Santuário São Francisco de Assis – Xaxim

Benção aos animais: Sábado, 04 de outubro, a partir das 14h.

Endereço: R. Francisco Derosso, 715 – Xaxim

*O Santuário inicia a programação da Festa do Padroeiro a partir de quinta-feira, dia 02 de outubro. O tríduo inicia na quinta-feira, 2 de outubro, às 19h30, com a Santa Missa presidida pelo padre Anderson Rosa. Na sexta-feira, 3 de outubro, às 19h30, a celebração será com dom Reginei Modolo. No sábado, 4 de outubro, às 18h, a Santa Missa será presidida pelo padre Kleina. No domingo, 5 de outubro, dia da festa de São Francisco, haverá Missa Solene às 10h30 com o padre Kleina, além de celebrações também às 9h e às 19h.

Santuário Nossa Senhora do Guadalupe – Centro

Benção aos animais: Sexta-feira, 03 de outubro, a partir das 08h.

Endereço: Praça Senador Correia, 128 – Centro, Curitiba

Santuário Santa Rita de Cássia – Hauer

Benção aos animais: Sábado, 04 de outubro, a partir das 09h às 11h.

Endereço: R. Padre Dehon, 728 – Hauer, Curitiba

Santuário Nossa Senhora de Lourdes – Campo Comprido

Benção aos animais: Sábado, 04 de outubro, às 10h.

Endereço: R. Eduardo Sprada, 3640 – Campo Comprido, Curitiba

Paróquia Imaculada Conceição – Guabirotuba

Benção aos animais: Sábado, 04 de outubro, das 09h às 17h.

Endereço: Rua Doutor Alcides Vieira Arco-Verde , 244 – Guabirotuba – Curitiba

Paróquia Bom Jesus dos Perdões – Centro

Sábado, 04 de outubro, das 08h30 às 17h.

Endereço: Praça Rui Barbosa, 149, Centro – Curitiba

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR

Sexta-feira, 03 de outubro, das 10h às 16h.

Endereço: R. Imac. Conceição, 1155 – Prado Velho, Curitiba

Além da bênção (que acontece no espaço entre a capela e a biblioteca, das 10h às 16h, e no formato drive-thru, das 12h às 14h) acadêmicos e professores do curso de Medicina Veterinária estarão presentes para dar dicas e orientações aos tutores de pets e distribuição de mudas de plantas.

Paróquia Santo Agostinho e Santa Mônica – Ahú

Benção aos animais: Domingo, 04 de outubro, às 14h30.

Endereço: R. Eurípedes Garcez do Nascimento, 1035 – Ahú, Curitiba

Paróquia Santa Margarida

Bênção aos animais no sábado dia 4/10, das 09h às 11h

Endereço: Rua José Valle, 1160 – São João, Curitiba

Paróquia São João Batista – Vila Sandra

Benção aos animais: Domingo, 05 de outubro, às 15h30.

Endereço: Rua José Valle, 1160 – São João, Curitiba

*Além da Matriz, as capelas também receberão a bênção aos animais no dia 04 de outubro:

Capela São Francisco – 10h30

R. Dep. Gabriel Sampaio, 1000 – Cidade Industrial de Curitiba

Capela São José – 11h30

R. Nova Londrina, 204 – Augusta, Curitiba

Paróquia São Carlos Borromeu – Jardim das Américas

Sábado, 04 de outubro, às 11h.

Endereço: R. Heitor de Andrade, 219 – Jardim das Américas, Curitiba

Paróquia São José Trabalhador – Campina do Siqueira

Sábado, 04 de outubro, das 09h às 12h.

Endereço: Rua Major Heitor Guimarães, 1526 – Campina do Siqueira

Paróquia Santa Quitéria – Santa Quitéria

Sábado, 04 de outubro, às 10h30.

Endereço: R. Prof. Fábio de Souza, 1.126 – Santa Quitéria, Curitiba

Paróquia São Grato – Mossunguê

Sábado, 04 de outubro, das 14h às 16h.

Endereço: Rua Grã Nicco, 545 – Mossunguê, Curitiba

Paróquia São José e Santa Felicidade – Santa Felicidade

Sábado, 04 de outubro, das 10h às 11h.

Endereço: Av. Manoel Ribas, 6252 – Santa Felicidade, Curitiba

Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração – Pinheirinho

Sábado, 04 de outubro, das 10h às 11h.

Endereço: R. Nicola Pellanda, 545 – Pinheirinho, Curitiba

Paróquia São José – Vila Oficinas

Sábado, 04 de outubro, das 10h às 11h.

Endereço: Clínica Veterinária Vet Cleans (R. Miguel Caluf, 1993 – Cajuru, Curitiba)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Magro

Sábado, 04 de outubro, das 14h às 16h.

Endereço: R. Camélias, 163 – Jardim Boa Vista, Campo Magro – PR

Paróquia Santa Isabel

Sábado, 11 de outubro, às 11h.

Endereço: R. Prof. Ulisses Vieira, 621 – Portão, Curitiba