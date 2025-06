Inmet emite alertas para vendavais no Litoral do Paraná e RMC

Além dos avisos de queda de temperatura e formação de geada, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas para riscos de vendavais na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral do Paraná nesta segunda-feira (23). Os alertas são válidos até o meio-dia de terça-feira (24).

O alerta laranja, que indica perigo moderado a alto, prevê intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. As rajadas podem variar de 60 km/h a 100 km/h.

Toda a faixa litorânea, estendendo-se em direção a oeste até a cidade de Morretes, pode ser afetada. O segundo alerta, de menor intensidade, cobre o trecho desde Paranaguá até os limites com a Região Metropolitana de Curitiba.

Além dos vendavais, o Inmet também alerta para temperaturas abaixo de 5 ºC em todo o estado até as 23h59 desta terça-feira (24). As geadas devem ocorrer com maior intensidade nas regiões da RMC, metade sul e oeste do Paraná, durante o mesmo período.

Os alertas para a onda de frio, classificados com nível amarelo, continuam vigentes até quinta-feira (26). Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Curitiba deve registrar a mínima mais alta da semana somente no sábado (28), quando os termômetros podem marcar 12 ºC.