Mesmo com as tradicionais contas de início de ano, como IPVA, IPTU, volta às aulas e os custos de emplacamento, seguro, documentação e demais processos que envolvem a compra de um carro novo, o primeiro trimestre é, tradicionalmente, um bom momento para negociar. Essa tendência é mostrada em um estudo recente realizado pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, que aponta: 58% dos brasileiros entendem que vale a pena investir em carro novo no começo do ano.

Junto dessa percepção, há uma perspectiva de, no mínimo, 10% de queda nos valores dos veículos novos em 2023 e 2,5% nos seminovos, conforme relatório da consultoria JP Morgan Research. Com prospecções positivas, agora pode ser um bom momento para investir no zero-quilômetro. “É importante acompanhar o mercado e ir até a concessionária para negociar, pois esse é um período estratégico para o segmento automotivo. Tradicionalmente, o primeiro trimestre é um bom momento para trocar de carro”, explica o gerente comercial da Ford Slaviero, Rogério Lechinski.

Nesse período, as concessionárias oferecem diversos benefícios e descontos para alavancar as vendas do ano que se inicia. A Ford Slaviero, por exemplo, oferta o IPVA 2023 quitado como incentivo para concluir a compra ou troca do veículo. “Acaba sendo um imposto a menos para o cliente pagar e um incentivo para ter um carro novo na garagem”, destaca.

A revenda, que é pioneira da marca Ford em Curitiba (PR), registrou um aumento de 16% nas intenções de compra em janeiro, comparado a dezembro de 2022. Já na projeção de vendas para o primeiro trimestre deste ano, a concessionária estima um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

A renovação do estoque também pode facilitar a negociação. “Se a intenção é comprar um carro zero quilômetro os meses de janeiro, fevereiro e março são excelentes para compra porque existe a possibilidade de descontos por conta da necessidade de abrir espaço aos lançamentos”, conta Rogério.

