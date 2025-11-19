Ingressos para Catedral de Luz esgotam em minutos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os ingressos gratuitos para o espetáculo Catedral de Luz Ademicon, parte do Natal de Curitiba 2025, esgotaram em poucos minutos na manhã desta quarta-feira (19/11). As reservas eram para as sessões dos dias 1º e 2 de dezembro. As últimas vagas, para 3 e 4 de dezembro, serão disponibilizadas no site do evento na sexta-feira (21/11), às 11h.

O espetáculo acontecerá na Catedral de Curitiba de 29 de novembro a 4 de dezembro, com quatro sessões diárias às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30. Cada apresentação dura cerca de 35 minutos. Por ter capacidade limitada, é a única atração do Natal de Curitiba que exige agendamento prévio.

É possível reservar até 4 ingressos por CPF. Não há lugares marcados e os assentos são ocupados por ordem de chegada. Crianças até 2 anos não precisam de ingresso. A entrada só é permitida com apresentação do ingresso e, em caso de desistência, pede-se o cancelamento da reserva para liberar vagas.

Espetáculo de luz e música

O Catedral de Luz Ademicon combina música ao vivo da Orquestra e Coro Anima Musicale com projeção mapeada na Catedral. O público poderá ouvir clássicos natalinos como ‘Noite Feliz’ e ‘Gloria in Excelsis Deo’ em uma experiência imersiva de som e luzes. A direção geral, musical e o roteiro são do maestro Dirceu Saggin.

O evento conta com acessibilidade para pessoas com deficiência, incluindo intérpretes de Libras e audiodescrição. Há rampas de acesso e espaços reservados para cadeirantes. Recomenda-se que pessoas com deficiência cheguem 15 minutos antes para atendimento prioritário.

O espetáculo, que integra o Natal de Curitiba 2025, venceu o Prêmio Live 2025 na categoria Ativação para Datas Especiais. A programação natalina da cidade, com mais de 150 atrações, ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.