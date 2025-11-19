Programação de Natal de shopping de Curitiba tem espetáculos gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Estação já deu a largada na sua campanha natalina deste ano, e olha, a coisa está bonita! Com a maior programação de todos os tempos, o shopping vai oferecer 9 espetáculos completamente de graça para a piazada e a família toda. E tem mais: os clientes ainda podem concorrer a um Jeep Compass zerinho e garantir um kit natalino exclusivo.

De 13 de novembro de 2025 até 12 de janeiro de 2026, com cada R$200,00 em compras, você garante um cupom para tentar a sorte e levar para casa um Jeep Compass 0km. O sorteio vai rolar no dia 13 de janeiro de 2026, às 19h, e alguém vai começar 2026 com um presentão daqueles!

+ Leia mais: Tradicionais feiras de Natal de Curitiba começam nesta quarta com 220 expositores

No mesmo período, juntando R$700,00 em comprinhas, dá para trocar as notas fiscais por um kit especial do “Doce Natal da Capinista”, que é o tema da decoração deste ano. O presente vem numa caixa bem bacana com dois enfeites em formato de gingerbread e uma bola natalina, perfeitos para deixar a árvore de Natal da sua casa com aquele charme especial.

Maior programação gratuita de Natal

Inspirado no Natal de Curitiba, que é considerado o maior evento natalino gratuito do Brasil, o Shopping Estação preparou uma programação de deixar o queixo cair. Tem música, teatro, dança, coral e contação de histórias. E a decoração? Essa é de tirar o fôlego, com cupcakes, macarons, gingerbreads, balas e pirulitos por todo lado, celebrando o sabor e a magia dessa época que todo mundo adora.

Confira a programação:

16/11 às 16h: Espetáculo musical “Natal para Cantar e Brincar” com Casa Cantante

22 e 23/11 às 16h Espetáculo “A Casa do Papai Noel” com Cecconello Escola de Dança

29/11 às 16h Show musical “Encantos de Natal” com Tupi Pererê

30/11 às 16h Espetáculo de dança “O Quebra-Nozes” com Cecconello Escola de Dança

06 e 07/12 às 16h Contação musicada “Como o Grinch Roubou o Natal”

13 e 14/12 às 16h Coral Curumim

20 e 21/12 às 16h Teatro infantil “Duendes em Missão”

O Shopping Estação fica na Avenida Sete de Setembro, 2.775, Rebouças. Mais informações pelo telefone (41) 3094-5300.