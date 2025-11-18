Tradicionais feiras de Natal de Curitiba começam nesta quarta com 220 expositores

O clima de Natal já começa a tomar conta de Curitiba. Nesta quarta-feira (19/11), às 10 horas, as tradicionais Feiras Especiais de Natal começam nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro da capital paranaense. Os espaços vão reunir 220 expositores que, até 23 de dezembro, apresentarão opções de presentes, lembranças, itens de decoração e muitas delícias gastronômicas para os visitantes.

A abertura oficial do Natal de Curitiba 2025 acontece na próxima segunda-feira (24/11), a partir das 19 horas, com a estreia do Natal na Praça Santos Andrade, também no Centro.

No bairro Bigorrilho, a artesã Sandra Regina Olivet não tem medido esforços para finalizar as criações que serão expostas na Feira da Praça Osório. As noites têm sido curtas para a artesã que, entre a máquina de costura e a mesa de montagem, dá vida a bonecos de Papai Noel que prometem encantar os visitantes.

“Desde julho, eu estou criando minhas peças autorais, com destaque para papais noeis nos mais variados tamanhos, bem como enfeites e personagens inspirados no mundo Disney”, conta ela.

Os tradicionais bonecos natalinos ganham diferentes formatos e funções nas mãos da artesã. Sandra criou versões especiais do personagem símbolo do Natal para decorar mesas e ambientes diversos. “Criamos até um divertido vaso, em formato de banheira, que tem o Papai Noel como se estivesse tomando banho”, antecipa Sandra.

Capivaras de pelúcia

Quem for visitar a feira com crianças já pode se preparar: será difícil resistir às criações das artesãs Denise Aparecida Bara e Karolyne Gluszczynski, mãe e filha. A dupla, que mantém um ateliê no bairro Barreirinha, preparou uma coleção especial de bonecos e bonecas de pano, incluindo personagens de presépio como João e Maria, além das encantadoras minicapivaras de pelúcia.

“Temos o cuidado de pensar que, além de divertir, os produtos precisam ser bem-acabados e, por conta das crianças, serem hipoalergênicos. Os brinquedos são confeccionados com materiais seguros para reduzir o risco de reações alérgicas, como pelúcias com enchimento antialérgico”, revela Denise.

Feiras de Natal de Curitiba

As Feiras Especiais do Natal de Curitiba funcionarão até 23 de dezembro. Na Praça Osório, o público encontrará 40 barracas de artesanato natalino e presentes, além de 24 opções gastronômicas, bancas de programas da prefeitura e entidades, totalizando cerca de 200 expositores. Ao lado da feira, a partir de 25 de novembro, estará instalada a roda-gigante do Natal O Boticário da Rua XV.

A feira da Praça Santos Andrade possui seis barracas reunindo 20 expositores entre artesanato e gastronomia. A partir do dia 24 de novembro, esse espaço será integrado à atração Natal na Praça Santos Andrade, que contará com dois palcos ao ar livre para shows diários (em frente ao Teatro Guaíra e ao Prédio Histórico da UFPR) e diversas experiências no jardim da praça, como três árvores de Natal, trenzinho elétrico e Casa do Papai Noel.

Serviço

Feiras Especiais de Natal da Praça Osório e Santos Andrade

Datas: 19 de novembro a 23 de dezembro

Dias e horários: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h às 20h. (Praça Osório) e de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30 (Praça Santos Andrade)

Locais: Praça Osório e Praça Santos Andrade, Centro