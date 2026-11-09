Reserva de ingressos do espetáculo Catedral de Luz geram reclamações em Curitiba

A retirada de ingressos gratuitos para o espetáculo Catedral de Luz, uma das atrações mais concorridas do Natal de Curitiba 2026, foi marcada por reclamações nesta segunda-feira (9). Pessoas que tentaram reservar entradas para as apresentações nos dias 25, 26 e 27 de novembro relataram dificuldades para acessar a plataforma Disk Ingressos, que teve instabilidade no momento da liberação.

Nas redes sociais, moradores reclamaram de mensagens de erro, problemas de conexão e dificuldades para fazer login no site. Alguns usuários afirmaram que conseguiam acessar a plataforma normalmente até poucos minutos antes das 14h, horário marcado para a abertura das reservas, mas não conseguiram concluir o processo depois da liberação.

A situação também gerou críticas sobre a dificuldade recorrente para conseguir entradas para o espetáculo, que tem acesso gratuito. Entre os comentários, usuários questionaram a organização da distribuição e cobraram mais transparência sobre a disponibilidade dos ingressos.

Em comunicado oficial, a produção do Catedral de Luz 2026 confirmou que o sistema apresentou instabilidade devido ao grande volume de acessos simultâneos. A organização lamentou os transtornos e informou que está em contato com a empresa responsável para solicitar esclarecimentos e medidas que melhorem a estabilidade do site nas próximas liberações.

A produção também afirmou que divulgará novas informações sobre a disponibilidade de ingressos em breve. A Prefeitura de Curitiba foi procurada, mas informou que não vai se manifestar sobre o caso.

Novos lotes de ingressos do Catedral de Luz

Apesar dos problemas registrados nesta segunda-feira, a reserva dos ingressos foi organizada em quatro etapas, com novas liberações previstas para os próximos dias.

Nesta primeira fase, foram abertas as reservas para as apresentações de 25, 26 e 27 de novembro. As próximas etapas estão programadas para os dias 11, 16 e 18 de novembro, sempre a partir das 14h.

Confira o calendário:

11 de novembro: ingressos para os concertos de 28 e 29 de novembro

ingressos para os concertos de 28 e 29 de novembro 16 de novembro: ingressos para as apresentações de 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro

ingressos para as apresentações de 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro 18 de novembro: ingressos para as sessões de 3 e 4 de dezembro

As reservas são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Disk Ingressos. Cada pessoa pode reservar até quatro ingressos por CPF, inclusive para horários diferentes.

Como será o Catedral de Luz 2026?

O Catedral de Luz integra a programação do Natal de Curitiba e será realizado entre 25 de novembro e 4 de dezembro, no interior da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na região central da cidade.

Nesta edição, o espetáculo terá 38 concertos, com projeções visuais e repertório inédito executado ao vivo. Durante as apresentações, imagens coloridas e movimentos são projetados em toda a arquitetura da Catedral, do piso ao teto abobadado.

A parte musical fica por conta da Orquestra e Coro Anima Musicale, formada por 25 instrumentistas, 13 cantores adultos, quatro cantores infantis e dois solistas.

Com duração de 33 minutos, o espetáculo combina música erudita, popular e religiosa, incluindo canções natalinas, obras clássicas e composições ligadas à espiritualidade.