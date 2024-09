Incorporadora de arranha-céus de Camboriú vai construir em Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu na última semana, no Palácio Iguaçu, a CEO da Embraed Empreendimentos, Tatiana Cequinel, e o diretor comercial, Rodrigo Cequinel. No encontro, os executivos anunciaram a expansão de seu portfólio de construções personalizadas para o Paraná. A dupla apresentou o projeto da incorporadora para um empreendimento em Curitiba e a expectativa do quanto agregará na valorização do mercado imobiliário da cidade.

“A economia no Paraná está aquecida, com a indústria da construção civil crescendo o triplo da média nacional nos últimos anos, e agora temos o anúncio de uma gigante do setor que vem consolidar de vez sua atuação no Paraná”, afirma Ratinho Junior. “É a demonstração da confiança que o setor produtivo, em especial da construção, tem no nosso Estado”.

Em 10 anos, o valor gerado pelas incorporações no Estado aumentou 40,7%, enquanto que o crescimento nacional no período foi de 13,5%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o aumento no período, o Paraná deixou a 7ª posição nacional em 2013, quando o valor das incorporações no Estado foi de R$ 14,9 bilhões, e saltou para a 4ª colocação nacional em 2022, com R$ 25,2 bilhões.

O novo residencial da Embraed em Curitiba terá 37 apartamentos, de 365 a 723 metros quadrados, marcando a estreia da incorporadora na capital paranaense no bairro Mossunguê. A empresa já atua em Maringá, no Noroeste, com o Solaia Solaia Exclusive Residence, e é conhecida por projetos de grande porte em Balneário Camboriú (SC).

De acordo com a incorporadora, a escolha do investimento em Curitiba é motivada pela localização e pelo perfil de cliente da marca. O Paraná é o principal público de origem que procura pelos empreendimentos da Embraed, com cerca de 30% da base de compradores.

Para Tatiane, a consolidação das atividades no Paraná é reflexo do bom ambiente da construção civil no Estado. “É muito importante ver que o Paraná incentiva a valorização do setor imobiliário e desenvolve parcerias que proporcionam experiência e inovação para o consumidor final. Ficamos muito gratos com a oportunidade desse encontro que concretizou mais um passo no projeto de expansão da marca”, disse.

O Governo do Estado tem promovido uma revolução no setor da construção civil, com programas como o Casa Fácil Paraná. Entre 2019 e 2024, foram mais de R$ 1 bilhão investidos, desde subsídio para entrada em financiamentos imobiliários até regularização fundiária.

Empresa

Desde 1984, o Grupo Embraed é especialista na construção de empreendimentos de luxo. Com sede em Balneário Camboriú, a construtora se destaca no mercado pelo seu modelo de negócios único e diferenciado e por oferecer uma experiência completa de bem-estar em obras localizadas em regiões com altos índices de valorização e qualidade de vida.

A empresa concentra cerca de mil colaboradores para desenvolver e executar as mais diversas etapas do processo construtivo, desde a concepção do projeto arquitetônico até a gestão do condomínio do edifício concluído. Atualmente, são mais de 750 mil metros quadrados construídos e um portfólio de 48 empreendimentos entregues e 50 torres erguidas.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?