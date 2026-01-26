Incêndio em carro estacionado se espalha e destrói quatro casas na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio que começou em um veículo estacionado destruiu quatro casas na tarde desta segunda-feira (26/01), em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As chamas se alastraram rapidamente e consumiram totalmente as quatro residências. Outras duas foram parcialmente danificadas.

O carro que pegou fogo estava estacionado na garagem de um conjunto de moradias. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h46 via telefone de emergência 193. Devido ao risco de propagação para outras moradias vizinhas, foi necessária uma operação envolvendo dez bombeiros.

Equipes de Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) de Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré e Pilar do Sul foram mobilizadas para o local, na Avenida Crispim Furquim Siqueira. O combate às chamas também contou com o apoio de um caminhão-pipa da empresa Brascal e outros dois da MF Lara.

A operação foi supervisionada pelo Oficial de Área do 7° Grupamento de Bombeiros (GB). Foram utilizados cerca de 15 mil litros de água para controlar o fogo e evitar que se espalhasse para outras construções próximas.

O Corpo de Bombeiros não informou se pessoas ficaram feridas no incêndio nem sobre as causas que teriam provocado o início do incêndio no veículo.