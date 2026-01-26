Em obras

Curitiba ganha Centro de Treinamento de Brigadistas para educadores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/01/26 17h15
Obras do Centro de Treinamento de Brigadistas do Boqueirão.. Na imagem, Leonídio Pereira; Alessandro Presznhuk; Maria Cristina Brandalise; Rose Cristina Silva; e Laertes Fanchin. Salécio Arent. Curitiba, 26/01/2026 Foto: Levy Ferreira/SECOM

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Curitiba terá um Centro de Treinamento de Brigadistas para capacitar profissionais que atuam em situações de emergência nas escolas. O centro está sendo construído no bairro Alto Boqueirão e deve ser concluído em maio deste ano.

A nova estrutura ocupará uma área de 658,92 m² e contará com cenários realistas e simuladores avançados para treinamento teórico e prático, seguindo as normas de segurança vigentes. O objetivo é preparar as equipes para lidar com incêndios, evacuações e primeiros socorros.

Maria Cristina Brandalise, diretora de Projetos Especiais da SME, destaca a importância da iniciativa: “Esse Centro tem uma importância muito grande para a segurança das nossas unidades. Os profissionais precisam saber os protocolos para situações de emergência.”

A capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas é obrigatória pela Lei Lucas (Lei nº 13.722/2018). Atualmente, as unidades da SME já realizam semestralmente simulações de abandono ou permanência como rotina de prevenção.

O novo centro contará com auditório, salas de aula, pista de obstáculos, área de treinamento e uma “casa de fumaça” que simula ambientes reais de incêndio. Moradores da região aprovaram a iniciativa, destacando que o espaço trará mais segurança e valorização para o bairro.

A construção do Centro de Treinamento de Brigadistas faz parte das ações da Prefeitura para melhorar a segurança nas escolas municipais de Curitiba. A população pode sugerir outras melhorias para os bairros através do programa de consultas públicas Fala Curitiba.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.