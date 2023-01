Um incêndio de grandes proporções destruiu um tradicional restaurante de Curitiba. Localizado na Rua Tibagi, no Centro de Curitiba, o Mafalda Café e Bistro estava fechando na hora do incêndio e, por sorte, ninguém ficou ferido. Amigos, clientes e empresários organizaram uma vaquinha virtual para ajudar na reconstrução do local (saiba mais logo abaixo).

As chamas começaram por volta das 20h e logo tomaram grandes proporções, assustando, inclusive, vizinhos do entorno. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão das chamas (abaixo). A fumaça dominou a vizinhança e o trânsito precisou ser fechado para o combate às chamas.

Em um papo com a Tribuna, Ieda Godoy, proprietária do Mafalda, disse que a situação é desesperadora. “”É uma situação terrível, destruiu tudo aqui dentro. É impossível o Mafalda voltar a ser o que um dia foi. A gente ainda está em choque porque parece que a gente está dento de um filme de terror. É horrível, é horrível”, disse a empresária, que destacou a existência de uma vaquinha virtual para reerguer o estabelecimento. “Eu agradeço muito este apoio”, completou ela com a voz bastante desolada.

Fachada não chegou a ser danificada, ao contrário do restante da estrutura. Foro: Foto: Luciano Balarotti/Tribuna do Paraná.

O restaurante estava fechado no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Recentemente, em outubro de 2021, o restaurante Mafalda sofreu um arrombamento e bandidos chegaram a levar quase tudo que tinha no local.

Nas redes sociais a equipe do restaurante falou sobre o incêndio e agradeceu mensagens de solidariedade. “O Mafalda foi destruído pelo fogo nessa noite de segunda. Ninguém se machucou. Inclusive o beija flor que nasceu esses dias, hoje deixou o ninho. Estamos em choque, arrasados, mas sentindo a vibração de força de todos que gostam daqui. Agradecemos às inúmeras mensagens de solidariedade, carinho apoio. Daremos notícias”, diz o post no perfil no Instagram do restaurante. O restaurante é bastante conhecido por ter um buffet com opções veganas e vegetarianas.

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio.

Bora ajuda a reconstruir o Mafalda?

Uma vaquinha online está sendo organizada para ajudar na reconstrução do Mafalta.

“Essa vaquinha foi criada por companheiros da gastronomia e cultura solidários ao terrível evento de que o Mafalda foi vítima. Nossos corações estão com a equipe do café Mafalda e que essa ajuda possa ser um bálsamo para ajudar a atravessar o momento difícil que essa casa que fez alegria de tantas pessoas em Curitiba possa renascer em toda sua alegria e diversidade”, diz o texto da Vaquinha Online.

O link para ajudar é este aqui.