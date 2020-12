Um incêndio atingiu na noite desta sexta-feira (04), a Escola Municipal Eny Caldeira, no bairro Bacacheri, em Curitiba. O fogo atingiu uma das salas do prédio e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém saiu ferido, mas mesas e cadeiras foram completamente queimadas. A rede elétrica pode ter sido também atingida pelas chamas.

Segundo os bombeiros, a ocorrência teve início às 21:07 quando uma ligação informou sobre o incêndio. Poucos minutos depois, uma viatura chegou a rua Guilherme Ihlenfeldt e os bombeiros já começaram a agir para que se evitasse que o fogo se alastrasse pelo edifício.

Maria Silvia Bacila, secretária municipal de Educação, relatou em sua conta pessoal no Facebook que foi um grande susto e agradeceu o empenho do Corpo de Bombeiros. “Foi um susto! Nossa amada Escola Municipal Eny Caldeira sofreu há pouco um incêndio em uma sala de aula. A agilidade da equipe de bombeiros fez desse infortúnio um mal menor. Agradecemos todo o apoio recebido do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Defesa Social, da Guarda Municipal”, escreveu a secretária.

Na segunda-feira (07), uma equipe da Secretaria de Educação estará na escola juntamente com a diretora Cibele de Santi para acompanhar o que pode ter sido queimado no incêndio. “Nossa coordenadoria de obras estará junto com a diretora Cibele de Santi trabalhando na recuperação do local”, relatou Bacila. Em imagens publicadas nas redes sociais, percebe que o fogo destruiu cadeiras e mesas da sala de aula atingida.

A Escola Municipal Eny Caldeira – Educação Infantil e Ensino Fundamental possui várias salas de aula em uma estrutura que conta com biblioteca, quadra esportiva, laboratório de informática, sala do Professor e de alimentação.