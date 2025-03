Imposto de renda solidário: saiba como doar para instituições sociais

A Receita Federal começou a receber as declarações de Imposto de Renda a partir desta segunda-feira (17) e os contribuintes de Curitiba podem aproveitar o momento para doar para instituições que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas.

De forma simples e sem nenhum custo, parte do imposto devido pode ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA) ou para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) e depois financiar projetos desenvolvidos que atendam esses públicos.

O procedimento vale para o contribuinte que faz a declaração completa. Neste momento de acerto com a Receita Federal, pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido até 31 de maio. Se optar em destinar todo o percentual, o valor deverá ser dividido, sendo até 3% para o fundo da crianças e do adolescentes e os outros 3% para o da pessoa idosa.

No restante do ano, o percentual chega a 6% para cada área. Empresas que adotam o regime de Lucro Real podem contribuir com até 1% do imposto devido. A destinação é feita diretamente na declaração do Imposto de Renda.

A secretária municipal de Desenvolvimento Humano, Amália Tortato, explica que, ao fazer a destinação, o contribuinte deixa de pagar parte do que deve ao governo federal, e faz o repasse do valor para o FMCA e para o FMDPI. Uma pessoa que tem R$ 1 mil de imposto a pagar, quita 97% para o governo e 3% para um dos fundos, por exemplo.

Como funciona a doação do Imposto de Renda

Os valores arrecadados financiam projetos que passam por avaliação dos conselhos municipais responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente (Comtiba) e da pessoa idosa (CMDPI), o que garante transparência e eficiência na aplicação dos recursos.

“Além de ser um processo fácil e seguro, os contribuintes podem acompanhar e fiscalizar como os recursos são aplicados”, diz Amália. Outro benefício importante, segundo a secretária, é que a destinação para os fundos municipais assegura que os recursos sejam aplicados na cidade, em projetos que atendem os moradores de Curitiba.

“Cada real destinado significa mais oportunidades para crianças e adolescentes, além de mais qualidade de vida para nossos idosos. É um gesto simples, mas que transforma vidas”, diz.

Instituições de Curitiba que recebem doações do imposto

A destinação do imposto ajuda instituições que atuam diretamente na melhoria da qualidade de vida de pessoas que vivem na capital.

Atualmente, Curitiba conta com 221 instituições que desenvolvem projetos voltados para crianças e adolescentes, além de 203 organizações que atendem pessoas idosas. Você pode conhecer essas iniciativas e acompanhar seu impacto na sociedade.

Para saber mais sobre a destinação para projetos que atendem crianças e adolescentes, entre no site. Para pessoas idosas, acesse idososcuritiba.curitiba.pr.gov.br.