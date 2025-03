Avenged Sevenfold confirma show na Pedreira, em Curitiba

O Avenged Sevenfold, ícone do heavy metal americano, confirmou show em Curitiba como parte de sua turnê “Life Is But A Dream…” pela América Latina. A apresentação acontecerá no dia 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, um dos locais mais emblemáticos para shows na cidade.

A notícia chega pouco depois da marcante apresentação da banda no Rock in Rio 2024, onde eles foram headliners diante de 100 mil fãs. Este retorno ao Brasil quebra um hiato de 11 anos sem um show principal do grupo no país, elevando as expectativas dos fãs curitibanos.

O evento em Curitiba promete ser uma experiência musical completa. Além do Avenged Sevenfold, o público terá a oportunidade de ver performances de Mr. Bungle, banda experimental liderada por Mike Patton, e Karen Dió, nova sensação do punk rock.

Para os fãs ansiosos, a pré-venda de ingressos começa em 18 de março, ao meio-dia, através do site da Eventim. A venda geral será aberta dois dias depois, em 20 de março, também ao meio-dia.

O Avenged Sevenfold chega à cidade trazendo na bagagem seu mais recente álbum, “Life is But A Dream…”, lançado em 2023 após sete anos de espera. O trabalho foi aclamado pela crítica, figurando na lista dos 11 Melhores Álbuns de Metal de 2023 da Rolling Stone.

Com mais de 25 anos de carreira, o quinteto californiano acumula números impressionantes: mais de 12 milhões de álbuns vendidos mundialmente, dois álbuns no topo da Billboard 200, e mais de 1 bilhão de streams no Spotify. Hits como “Bat Country”, “A Little Piece of Heaven” e “Nightmare” fazem parte do repertório esperado para a noite.

A realização do evento fica a cargo da 30e, maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo. Além de Curitiba, a banda também se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 4 de outubro, com line-up ampliado incluindo A Day To Remember.

Serviço

AVENGED SEVENFOLD

Realização: 30e

CURITIBA

Data: 2 de outubro de 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Pista – R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 375,00 (meia-entrada legal) | R$ 750,00 (inteira)

Venda geral: 20 de março, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/avengedsevenfold

Bilheteria oficial: Hard Rock Café – R. Buenos Aires, 50 – Batel, Curitiba

Funcionamento: Segunda a sábado, das 12h às 19h30