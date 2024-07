O “Imperador dos bares” de Curitiba está abrindo novo ponto com mais exclusividade ao cliente fã do chope gelado e dos grandes sanduíches. O Bar do Didi inaugura a nona unidade nesta sexta-feira (05), na Avenida Iguaçu 3919, no bairro Vila Izabel, a partir das 18 horas.

A Tribuna do Paraná foi conhecer com exclusividade o espaço que antes era da rede Porks. O ponto é perfeito para curtir o lado externo em dias quentes, dar aquela fofocada e ver o movimento na rua. No interno, são três ambientes com mesas e cadeiras, grafites e muito chope Heineken, que será o foco do bar.

“Fechamos a parceria com a Heineken e iremos fazer diferente em relação a outros bares, pois não terá o litrão, mas manteremos a nossa identidade. É um ponto bacana com telão, sofá e um cardápio bem reforçado”, disse Odair Queiroz, o Didi.

Sobre esse conceito de atingir outro público, Didi acredita que chegou a hora de investir e qualificar no setor gastronômico em um ponto importante de Curitiba. “Estou vivendo uma grande expectativa, não é fácil. Quero que venham conhecer esse novo Bar do Didi, um lugar diferente e especial”, completou o imperador dos bares da capital paranaense.

Serviço

Bar do Didi Iguaçu

Endereço: Avenida Iguaçu 3919, Vila Izabel, Curitiba

Abertura: sexta-feira (05)

Horário: 18h

