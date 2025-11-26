Imóveis com mais de R$ 30 mil de ‘desconto’ em Curitiba? Leilão tem oportunidades raras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até o dia 15 de dezembro, interessados em adquirir imóveis poderão participar do leilão da Caixa Econômica Federal. Ao todo, são 595 imóveis distribuídos por 23 estados e o Distrito Federal. No Paraná, há 55 unidades espalhadas por 18 cidades. Em Curitiba, sete imóveis estão disponíveis para compra de acordo com o maior lance.

A opção mais acessível para quem busca uma nova moradia na capital fica no Pinheirinho. Trata-se de um apartamento de 40 m² no Residencial Parque Cambirella, que pode ser arrematado com lance inicial de R$ 182 mil.

Em comparação, corretoras online anunciam imóveis no mesmo condomínio a partir de R$ 215 mil, diferença superior a R$ 30 mil, segundo o lance inicial da proposta. Na prática, o desconto equivale quase ao valor da entrada em modalidades de financiamento.

Para quem precisa de mais espaço, há uma casa de 82,76 m² em um condomínio residencial no Xaxim, com lance inicial de R$ 480 mil. Imóveis semelhantes no mesmo condomínio costumam ter três quartos, suíte, dois banheiros e três vagas de garagem, segundo anúncios de imobiliárias.

Já quem prefere um apartamento amplo pode tentar arrematar uma unidade de 155,50 m² no edifício Dona Sinhá, no Centro de Curitiba, próximo à Praça Tiradentes. O imóvel possui quatro quartos e dois banheiros e custa a partir de R$ 520 mil.

Opções na vizinhança

Além da capital, há imóveis disponíveis em Araucária, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhais. Em Campo Largo, que concentra o maior número de unidades no estado, uma curiosidade chama atenção: todos os imóveis ofertados pertencem ao mesmo condomínio.

São 16 apartamentos do Condomínio Clube Califórnia, cada um com 40 m², com lances iniciais a partir de R$ 151 mil. Mais distante da capital, o leilão também inclui uma casa de 77,84 m² próxima à praia de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, por R$ 310 mil, opção econômica para quem quer realizar o sonho de uma casa na praia.

O leilão será realizado em duas praças, com encerramentos nos dias 15 e 18 de dezembro. Toda a disputa acontece de forma online, pela plataforma Superbid Exchange.

Veja mais detalhes sobre o sistema de leilões da Caixa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉