Incêndio de grandes proporções destrói três casas e um barracão em Curitiba

Um incêndio de grandes proporções em Curitiba mobiliza o Corpo de Bombeiros desde as 5h da manhã desta quarta-feira (26/11) no bairro Parolin. Uma grande coluna de fumaça formou-se sobre a região, chamando a atenção de moradores por toda a cidade. A ocorrência foi registrada na Rua Lamenha Lins e, por sorte, não deixou feridos, apesar da gravidade.

O foco inicial do incêndio foi um barracão de materiais recicláveis, repleto de produtos altamente inflamáveis. Trabalhadores do local conseguiram retirar muita coisa antes de o fogo se espalhar.

A intensidade do calor gerado pelas chamas acabou se espalhando para edificações vizinhas. Além do barracão, três residências foram atingidas pelo fogo – uma delas completamente destruída e outras duas com danos parciais.

Para combater as chamas, seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local, com um efetivo de 15 profissionais.

“Fomos acionados às 5h da manhã e chegamos com seis viaturas e 15 bombeiros. Quando chegamos nos deparamos com um incêndio em barracão que já tinha afetado 3 residências, uma com destruição total e outras duas com destruição parcial”, disse o 1º Tenente Hain, do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros utilizaram técnicas especiais para controlar o incêndio, incluindo o uso de líquido gerador de espuma. “Ajuda no escaldo e redução de caloria, além de finalizar a parte do rescaldo na edificação. Toda a parte do incêndio já foi controlado, agora é finalizar qualquer indício de chama”, explicou o tenente por volta das 7h desta quarta-feira.

A área permanece isolada enquanto as equipes finalizam o trabalho de rescaldo, garantindo que não haja novos focos de incêndio. As causas do sinistro ainda serão investigadas.

