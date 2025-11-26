Catedral de Luz abre novo lote de ingressos nesta quarta; veja como reservar

Um novo lote de ingressos para o espetáculo Catedral de Luz Ademicon será disponibilizado nesta quarta-feira (26/11), às 11h. A abertura extra foi definida para atender à grande procura do público. No primeiro dia de reservas, todas as sessões inaugurais esgotaram em menos de trinta minutos no site oficial.

A estreia está marcada para o dia 29 de novembro, com temporada até 4 de dezembro. Serão quatro sessões diárias às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30. Cada uma com duração aproximada de 35 minutos. Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente pelo site da atração, e a recomendação é efetuar o cadastro com antecedência devido ao alto volume de acessos registrado anteriormente.

No momento da liberação, cada pessoa poderá reservar até quatro ingressos por CPF. Crianças de até dois anos entram gratuitamente e não precisam de ticket. Como não há lugares marcados, a ocupação será feita por ordem de chegada, e não será possível selecionar mais de uma sessão por reserva.

Para garantir a organização, a entrada só será permitida mediante apresentação do ingresso, e quem não puder comparecer é orientado a cancelar a reserva no próprio site, liberando vagas para outros interessados.

Atrações do Natal de Curitiba

A Catedral de Luz segue como a única atração gratuita do Natal de Curitiba que exige agendamento prévio. Todas as demais atividades são abertas ao público sem necessidade de resgate de ingressos. Em alguns pontos, como na roda gigante da Rua XV de Novembro, o acesso é organizado por ordem de fila.

A partir de 27 de novembro, a Praça Santos Andrade ganha um segundo palco, montado em frente à UFPR, que receberá o espetáculo “Abrace o Mundo” dentro da programação oficial. Além da apresentação, toda a área receberá decoração especial, iluminação natalina, trenzinho elétrico, Casa do Papai Noel e uma árvore de 20 metros de altura.

O calendário completo do Natal de Curitiba e todas as demais atrações previstas podem ser consultados no site da Prefeitura.,

