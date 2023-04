A Apolar Imóveis, imobiliária presente no Paraná e em Santa Catarina, planeja terminar este ano com 100 franquias. Hoje, a rede conta com 60 lojas em operação nesse modelo, além das unidades próprias. Com isso, em dois anos o crescimento esperado é de 60%.

Para expandir, a Apolar aposta em sistemas de operação automatizada, que auxiliam tanto a franqueada quanto os franqueados, promovendo a otimização dos processos de administração em nuvem, com controle centralizado, que confere uma autonomia maior às franquias e uma vasta oferta de cesta de produtos.

Com taxa de payback que varia de 18 a 24 meses, a Apolar já foi chancelada nove vezes com o Selo de Excelência em Franchising da ABF (Associação Brasileira de Franchising), em reconhecimento às inovações que promove no segmento. Em 2023, o prêmio foi concedido na categoria Master, para iniciativas com ao menos 30 franqueados, 60 unidades e em atividade no setor há pelo menos 10 anos.

Força e selo de qualidade

“Os franqueados da imobiliária têm a vantagem de entrar no mercado de trabalho com o selo de qualidade e a força da Apolar. Utilizamos um sistema único e integrado, o que significa que o franqueado pode realizar vendas e locações de imóveis situados em outras cidades, não apenas onde fica a sua loja, criando uma maior integração entre as franquias, com geração de mais oportunidades”, comenta o diretor da rede Apolar, Jean Michel Galiano.

