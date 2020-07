Igrejas e templos religiosos das cidades afetadas pelo decreto mais restritivo, que entrou em vigor nesta quarta-feira (1º), não podem mais realizar eventos religiosos presenciais para conter o avanço do coronavírus. A nova regra foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, que publicou uma nova portaria para atualizar as normas de funcionamento das atividades religiosas nos 134 municípios que fazem parte do decreto.

Com a nova regra, só será permitido versões virtuais das cerimônias religiosas em Curitiba e região metropolitana, além de municípios das regiões de Cianorte, Cornélio Procópio, Cascavel, Toledo e Londrina. “São medidas necessárias e importantes neste momento em que existe uma curva mais ascendente de casos”, explica o secretário estadual da saúde, Beto Preto. Segundo ele, mesmo com investimento em leitos, equipamentos e contratação de profissionais, é necessário ampliar o isolamento social.

Para as igrejas e templos religiosos de outras regiões do Paraná, que não estão entre os municípios com medidas mais rígidas, a orientação é manter a prática de distanciamento social, além da exigência do uso de máscaras de proteção e higienização das mãos com álcool 70%.